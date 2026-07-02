Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଏବେ କମିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଏବେ କମିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 02, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:56 PM IST
Top 10 News: ଏବେ କମିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
Odisha Textbooks22 min ago
2
Odia News45 min ago
3
Petrol price51 min ago
4
bhubaneswar news1 hr ago
5
Odia News1 hr ago