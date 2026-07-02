/Top 10 News: ଏବେ କମିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଏଚି ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ । ଭାରତ-ଜାପାନ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 02- ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି । ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଇମେଲ ଆଇଡି । textbookscertodisha@gmail.comରେ ମତାମତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର- ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୨୨ ଜାରି ହୋଇଛି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତ ରଖିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Headlines 03- କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସାଂଗଠନିକ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ବି.ଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ । ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
Headlines 04- ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର ଏବେ କମିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ । ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବି ଏବେ କମିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର । ଦେଶର ତୈଳ କଂପାନୀ ୨.୧୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି । ସେହି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଭରଣା ଏବେବି ଚାଲିଛି ବୋଲି ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିବି ଉଚ୍ଚ ଦରରେ କିଣା ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି । ତେଣୁ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍ ଦର କମିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ।
Headlines 05- ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ୫୮,୬୧୩ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୩,୯୦୧ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ୫୦ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା । ରାଜ୍ୟର ୧୩୨ଟି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋଟ୍ ୩୨,୩୦୯ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ।
Headlines 06- ବେଙ୍ଗଳୁରୁ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ଇ-ମେଲ୍ ଜରିଆରେ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି । ବୋମା ଧମକ ପରେ ଖାଲି କରାଯାଇଛି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟାଳୟ । ଇସ୍ରୋ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହାଇଆଲର୍ଟ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର୍ ଚାଲିଛି ।
Headlines 07- ସ୍କୁଲ୍ର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଇଓଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବକେୟା ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ହୋଇଛି।
Headlines 08- କଟକ ଭୂଆସୁଣୀଗଡ଼ାରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ-୧ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ । ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନବନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି ଶହେ ମିଟର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି ଧରି ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଝଗଡ଼ାରୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଓ ଭୁଜାଲି ଧରି ବୁଲିଛନ୍ତି ଯୁବକ । ଯୁବକଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଂଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଛି । ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।