Top 10 News: ବିହାରରେ ପୁଣି ନୀତିଶ ରାଜ୍, ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ବିହାରରେ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ, ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ୨୭ ଜଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Headlines 02- ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ତାଙ୍କୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମାଆ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୟ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
Headlines 03- ଶିଳ୍ପପତି ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡି ଝଟକା । ଲୋନ୍ ଠକେଇ ଓ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ସଂପତ୍ତି ଆଟାଚ କରିଛି ଇଡି । ଭୁବନେଶ୍ବର, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ପୁନେରେ ଥିବା ସଂପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ ହୋଇଛି । ୧୪ ଶହ ୫୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସଂପତ୍ତି ଆଟାଚ କରିଛି ଇଡି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଡି ଆଟାଚ କଲାଣି ୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂପତ୍ତି ।
Headlines 04- ନୀଳଗିରି କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ୧୭ଟି ଟିମ୍ରେ ୭୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଆଜିଠୁ ୭ଦିନ ଧରି କୁଳଡିହାରେ ଚାଲିବ ବାଘ ଗଣନା ।
Headlines 05- ଜଳେଶ୍ବରରୁ ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଜଳେଶ୍ୱର SDPOଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 06- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ୍ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,‘୮୦%ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆଯାଇ ସରିଲାଣି’, ‘କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେବାରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ’, ୟୁନିଫର୍ମ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା SHGକୁ ବାତିଲ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ତିଆରି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
Headlines 07- ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇବେ ସରକାର । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ୧୪ରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ‘ଏଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ୯୦ଟି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି’, ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଟୁ ଵିଏଚ୍କେ ରହିଛି, ସରକାର ଏଣିକି ଲୋ କଷ୍ଟରେ ଘର ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏହି ଘର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ନୂଆପଡ଼ା ପରାଜୟକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଭୁଲ ରହିଲା । ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ବିଜେପିକୁ ଗଲା । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବହୁ ଆଗରୁ ଘାସିରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଏବଂ ଆମର ଡେରି ହେଲା । ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଉପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶ୍ବାସ ଆସିଲାନି । ତେଣୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପି ପଳାଇଲେ ବୋଲି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ୮୦ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ନଥିଲା ।
Headlines 09- ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ସମଯାଜପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ୩ଟି ଟିମ ଗଠନ କରିଛି ପୋଲିସ । ଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ପ୍ରତିକ ସିଂ । ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟିଛନ୍ତି । କେତେ ପରିମାଣର ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ।
Headlines 10- ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୨୨ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶୀତ ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।