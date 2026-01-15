Top 10 News: ବିଜେଡିର ବଡ ଆକ୍ସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BNS ୧୬୩ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ପୋରବନ୍ଦର ନିକଟରୁ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ୯ଜଣ ଅଟକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆରବ ସାଗର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 'ଅଲ୍ ମଦିନା' ବୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ।
Headlines 02- ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଡପଲର ରାଡାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗିବ ନୂଆ ରାଡାର । ଏହାସହ ପୁରୀରେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ରାଡାର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି ।
Headlines 03- ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁଗୁଳ ନାଲ୍କୋ କଲୋନୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀର ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ବିଫଳ ହେବାରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ହତ୍ୟା ପରେ ଚୋରିର ରୂପ ଦେବାପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିଥିଲା ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଦଳର ୨ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଜେଡି । ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଏବଂ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ।
Headlines 05- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସହରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କଲେଜ୍ ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ଦ ରହିବ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୬ରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ପୂରା ସହରରେ BNS ୧୬୩ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମୋତେ କାହିଁକି ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ '। 'ଦଳ ତରଫରୁ ମୋତେ କିଛି କୁହାଯାଇନି' । 'ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରୁ ନିଲମ୍ୱନ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି' । 'ମୁଁ କୌଣସି ଦଳବିରୋଧୀ କାମ କରିନାହିଁ' । 'ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଭଳି କୌଣସି କାମ କରିନାହିଁ' । 'ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି' ।
Headlines 07- ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ । ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା । ଘଟଣାରେ ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ନିଶାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 08- ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମାଆ ସୁନନ୍ଦା ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିଲେ ଶିଳ୍ପା । ଶିଳ୍ପାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଇପ୍ସିତ ପ୍ରତିହାରୀ ସକାଳ ଧୂପରେ ବାହାରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 09- ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଜମୁଲ ହସନଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ BCB ସଭାପତି । ନଜମୁଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇଛି BCB । ପୂର୍ବରୁ ନଜମୁଲଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ BPLରୁ ଓହରିଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳି ।
Headlines 10- ବାରିପଦା ବିଶୋଇ ଥାନା ବନେଇକଳା ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଇକ୍ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢିବା କାରଣରୁ ଶାଶୁ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଡିଭାଇଡର ପାର୍ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯିବାବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୃତକ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।