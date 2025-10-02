Top 10 News: ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ, ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦଶମୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜୟାଦଶମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜୟାଦଶମୀ ମନ୍ଦ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଭଲ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ।
Headlines 02- ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୬ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ରାଜଘାଟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀମୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି । ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ସମୟରେ ପୁରାଣ ଉପାଖ୍ୟାନ କରି ଶ୍ରୀମୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଭୈରବକୁ ବୈଷ୍ଣଦେବୀ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ମହିଷାସୁରକୁ ମାଆ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି' ମଣିଷ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର କରନ୍ତି ମା', 'ମାଆଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପତ୍ରଟିଏ କେବେହେଲେ ହଲେ ନାହିଁ' -'ଅହଂ ଭାବକୁ ମଣିଷ ଭିତରୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ମାଆ', ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି'
Headlines 04- ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । OPRB ପ୍ରଥମେ ITIକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲା ପରେ ସିଲିକନ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଗଲା ପୁଣି ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସିଲ୍କନ୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଇଥିଲା । କାହା ସ୍ବାର୍ଥରେ ସିଲକନ ଟେକ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଏଥିସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ, ୧୧୭ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଣ, ଲାଞ୍ଚ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ ?’ ୧୫ ମାସରେ ୧୬ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ?’
Headlines 05- SI ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ । ୨୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡି କେତେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ଆଗ ବିଜେଡି ଦେଉ । ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସରକାର ଓ ବିଜେଡି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁଥିଲା । ବିଜେଡି ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ, ତାପରେ ସମାଲୋଚନା କରିବ । ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ଯାହାର ବି ସଂପୃକ୍ତି ଥିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 06- ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବକାଶ ନିତି ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୂଆଲୁଗା ଓ ଜାମା ଲାଗି ପରେ କିରିଟି, ଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଡକାନି, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ହରିଡା ମାଳ, ତବିଜ ମାଳ ଆଦି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାରରେ ବିଭୁଷିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହେବାପରେ ଚକ୍ର ମାଜଣା ହେବା ସହ ଆୟୁଧ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭିତର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆୟୁଧ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୂନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 07- ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗଜପତି ଆର.ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲୋନୀ ଭିତରେ ପଶିଛି ଶଙ୍ଖ ନଦୀର ପାଣି। ପାଣିରେ କାର୍ ଭାସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲ ଉପରେ ଫୁଟେ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କୋରାପୁଟ-ରାୟଗଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ ୨ ଫୁଟ୍ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବଙ୍ଗଳାଗୁଡା ନିକଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୨୬ରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିପାରେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ କରିଛି ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗ ।
Headlines 08- ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବଜାରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲିକୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର-ମାଛଗାଁ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମାତ୍ର ୧୬୨ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ୪, ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ୩, କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ୨, ୱାଶିଂଟନଙ୍କୁ ୧ ୱିକେଟ୍ । ମାତ୍ର ୪୪.୧ ଓଭରରେ ଇନିଂସ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ୫୦ ଟପିନାହାନ୍ତି ।
Headlines 10- ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୁରୀ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ । ସେହିପରି ୧୬ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଗଭୀର ଅବପାତଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ୩ ନଂ ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି ହୋଇଛି ।