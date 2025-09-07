Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ଓ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ଓ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:57 PM IST

Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ଓ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଶର ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ରାତି ୯ଟା ୫୭ ମିନିଟରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ରାତି ୧୧ଟା ୧ମିନିଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୧ଟା ୪୨ରେ ମଧ୍ୟ ଓ ରାତି ୧୨ଟା ୨୩ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବ। ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ।

Headlines 02- ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସିବା ଶିଗେରୁ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅପର୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ LDPର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । LPDରେ ବିଭାଜନ ଆଶଙ୍କା କରି ସଭାପତି ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରିଛନ୍ତି ।
-ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଚୋବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ଶିଗେରୁ

Headlines 03- ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଥିଲେ ମନମୋହନ। 

Headlines 04- ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶନିବାର ବିଜେଡି ପିଏସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ନିବାସରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

Headlines 05- କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ବିହାରର ସାଇବର ଠକ । ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଧରିଛି ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପୋଲିସ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ମ୍ୟୁଲ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ସାଇବର ଠକକୁ ଅପହରଣ ଓ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ଅଭିଯୋଗରେ ୫ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 06- ଭୁବନେଶ୍ବର ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ରେଳ ଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ଶରୀରରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍‌ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ପର ଆୟ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 5 ବର୍ଷରେ BCCI ର କୋଷାଗାରକୁ 14,627 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ଏଥିରୁ 4,193 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ଏହିପରି, BCCI ର "ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ" ବର୍ତ୍ତମାନ 20,686 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 'କ୍ରିକବଜ୍' ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ BCCI ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । 2019 ରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି 3,906 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା 2024 ରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7,988 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା।

Headlines 08- ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ଖାଇଲେ ହେତୁବାଦୀ । ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଓ ମାଛ ଖାଇବାରୁ ହେତୁବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ ହୋଇଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ୩୦ରୁ ୪୦ ପିଲା ପଶି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପୋଷାକ ଚିରିବା ସହ ପ୍ରବଳ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ମାଡର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କହିବା ସହ ହେତୁବାଦୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

Headlines 09- ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଓଲିଉଡ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କ ସହ ମିଶି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍‌ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ ସହ ମଧ୍ୟ କଥାବର୍ତ୍ତା ହେବୁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

Headlines 10- ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସୋମବାର ପାଇଁ ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ।

Soubhagya Ranjan Mishra

