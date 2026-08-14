/Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ରାତି ପାହିଲେ ଉଡିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ୮୦ ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନ ରଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଭାରତକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୪୭ ବିକଶିତ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ।
Headlines 02- ସ୍ୱାଧିନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ୭୮ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ମିଳିବ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର । ୭ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସମେତ ୯ ଜଣଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର । ୩୬ ଜଣଙ୍କୁ ସେନା ପଦକ, ୫ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାୟୁସେନା ପଦକ ମିଳିବ ।
Headlines 03- କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଜିପିର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ୍ IPS ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ।
Headlines 04- ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SRC ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ । ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୫୨ ବ୍ଲକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା SRC କହିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ୧୭୦ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୪୨୯ ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୨ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାର ୬୮୭ ଜଣ ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୫ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ୩୮ ହଜାର ଲୋକ ।
Headlines 05- ବୈତରଣୀର ୪ର୍ଥ ଵନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଵ୍ଲକ, ଧାମନଗର ଵ୍ଲକ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଫୁଲୁଥିଲା ବୈତରଣୀ ହେଲେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖସୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ପାଟଣା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳକୁ ଖସିଛି ଜଳସ୍ତର । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୩୧୧.୧୦ ମିଟର ରହିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ୩୦୯.୪୧ ମିଟର ରହିଛି ।
Headlines 06- ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବନ୍ୟାରେ ଫସିଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଫସିଥିଲେ ୨ ଜଣ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ।
Headlines 07- ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି' ବନ୍ଦ ରହିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର 'ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି' ବନ୍ଦ ରହିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ଯମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ।
Headlines 08- ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେପି । ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ? ଘରେ ବସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦେଲେ କାମ ସରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ଅଛି । ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା କଥା ହେଲେ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ ।
Headlines 09- ସଂସଦରେ ପାରିତ MMDR ବିଲ୍କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାୟତ୍ତତା ଉପରେ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ । ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ତୁରନ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।
Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।