/Top 10 News: ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍‌ ଘୋଷଣା, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ । ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ । ତାଲିକାରେ ବିନୋଦ ତାୱାଡେ, ସୁନିଲ ବଂଶଲ, ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବ, ସ୍ମୃତି ଈରାନୀ ଅଛନ୍ତି । ୧୬ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ । ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ସଂଯୋଯକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
Headlines 02- ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କସପା ଓ ତରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବାଲଦା ଏବଂ ଦୋଭାବିଲ ଗ୍ରାମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ, ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି।
Headlines 03- ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖ ତଥା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି । ଏସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ନୟାଗଡ଼ରେ ସୁଭଦ୍ରାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୧ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ୫ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ ।
Headlines 04- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ । ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। NGO କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବିଲ୍ ପାଇଁ ୱର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Headlines 05- ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୪୨ ଲକ୍ଷର ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସଂପାଦକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ତୁଷୁରା ଓ ଘୁନା ପ୍ୟାକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସଂପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୪-୧୫ ଧାନକିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
Headlines 06- ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା (ଫାଓ) ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଫାଓ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଚାମ୍ପିଆନ୍ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍କର୍ଷତାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 07- ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସରକାରୀ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସହ OAV ବନ୍ଦ ରହିବ । ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
Headlines 08- ଦଶରଥପୁର କୟାଁଗୋଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବନ୍ୟାପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ୫ ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ବାଳକ ।
Headlines 09- ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୬୬ଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ୧୨, ଭଦ୍ରକର ୪ ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁରର ୧୦, କେନ୍ଦୁଝରର ୧୩, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ୨୨ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୪୪୮ ପଞ୍ଚାୟତର ୧୩୦୪ ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଏବଂ ୧୦ଟି ସହରାଞ୍ଚଳର ୬୪ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୭ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।