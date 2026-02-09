Top 10 News: ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜଲିଉଡ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Advertisement
Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:56 PM IST

Headlines 01- ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ୯୪% ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ୧୬ତମ ପାଳି ସୁଦ୍ଧା ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ୧୪,୦୫୪ଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩,୧୬୯ଟି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଆଜି ୧୭ତମ ପାଳିରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୫ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଶାସନ ସଚିବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ ।

Headlines 02- ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି । କଲମ୍ବୋରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବୟକଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓହରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

Headlines 03- ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

Headlines 04- ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ୩ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଉପାଖ୍ୟାନ କଥା ଉଠାଇ ବିଜେଡିକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ସେମାନେ ଖରାପ ଦେଖୁ ନଥିଲେ, କହୁ ନଥିଲେ, ଖରାପ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର ଭଲ ଦେଖିବନି, ଭଲ ଶୁଣିବନି, ଭଲ କହିବନି ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଉପାସନା କହିଛନ୍ତି। ଉପାସନା ନାଁ ନ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ତେରେଛା ବାଣ ମାରି ଉପାସନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଭଳିଆ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ ।

Headlines 05- ବିଧାୟିକା ଉପାସନାଙ୍କ ତେରଛା ବାଣର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି କିଣାବିକାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି । ସେଠାକାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା । ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃଷପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Headlines 06- ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବା ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରର ଚରମ ବିଫଳତା। ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ନଦାତାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଶୋଷଣ, ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ବିଫଳତା ଜନିତ କଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦୁଃଖର ସହ ଚିଠି ଲେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

Headlines 07- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଧାନକିଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ନାହଁ । ଧାନକିଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କରିଥିଲେ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଧାନକିଣାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଧିକ ୫୦ କି ୧୦୦ ଦେଇ ପାରିଲେନି, ଆମେ ୮ ଶହ ଦେଉଛୁ ।

Headlines 08- ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରୌପ୍ୟ ସହର କଟକର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସହରର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ‘ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍’ (Outer Ring Road) ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Headlines 09- ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଳାକାର ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଠାରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ୫ ବର୍ଷିଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି । ବାବୁ ମୋତେ ମନା କରିବାରୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ।

Headlines 10- ମାଲକାନଗିରି ବଡ଼ପଦର ଅଂଚଳର ଗଂଜେଇ ତେଲ କାରଖାନା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୨ ଲିଟର ଗଂଜେଇ ତେଲ ଜବତ ହେବା ସହ ୪ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । କେମିକାଲ୍‌ ସହ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ କରିଛି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ୍‌ ।

