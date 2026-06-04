Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237873
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ, ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ, ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:58 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ, ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ସକାଶେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରଯାଇଛି । ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

Headlines 02- ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ କାଳବୈଶାଖିର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ମରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର୍ ଉପରେ ବଡ ବଡ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଛି । ନୋଏଡା ଫିଲ୍ମସିଟିରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗାଡି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଅପଭ୍ରଂଶ ନାଁ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସୁପାରିସ୍‌ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଚିଠି କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । କମିଟିରେ ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସୁପାରିସ୍‌ ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ଜାରି କରିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

Headlines 04- ତାଜ ରିସୋର୍ଟରେ ୧୧ ଟି ଦେଶ ସମୂହକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧକତା, ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜିଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।

Headlines 05- କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ।  ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁବାର ଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଜୁନ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।

Headlines 06- ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ 'ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଦିନ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିର ୨୪ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା ବିଜେପି। ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।

Headlines 07- ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, କବି, ଗଳ୍ପକାର, ଉପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧକାର ଜେପି ଦାସଙ୍କର ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପିଡିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

Headlines 08- ବଢ଼ିଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ । ରାଜନଗର ଥାନାରେ SIଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା । ବରାଦିଆ ଗାଁର ଜଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

Headlines 09- ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ କୋହଲି ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଏହାପରେ ବିସିସିଆଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିପାରେ।

Headlines 10- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ଵେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି । ଉକ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍‌ ସିଲ୍‌ ପାଇଁ ସୁପାରିସ ହୋଇଛି । ଅପରେସନ୍‌ କରିଥିବା ପ୍ରସୂତି ଡାକ୍ତର ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଭିତ୍ରିଆଙ୍କ NOC କ୍ୟାନସଲ କରାଯାଇଛି । ଆୟୂଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ୍‌ କରିଛନ୍ତି CDMO ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Virat Kohli injury
ବିରାଟ କୋହଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍; ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ
Debashish Samantray
ବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ
cm mohan charan majhi
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
aamir khan
Aamir Khan Third Marriage: ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ଆମିର ଖାନ, ୫ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହେବ
Odia News
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢିଲା