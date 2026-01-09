Top 10 News: ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୨୦୨୬ର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ବୈଠକକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
Headlines 02- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ବୈଠକରେ ୮ ବିଭାଗର ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଭୁବନେଶ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହେବ ।
Headlines 03- ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଉ ୫୦୨ ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ PG ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୧୨ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି DMET । ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ଲାଗି ଚିଠିରେ DMETଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
Headlines 04- କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି । ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଇଡି କରିଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି । ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୪ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ହଙ୍ଗାମା ପାଇଁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୧୪ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବେଞ୍ଚ୍ରେ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ED ।
Headlines 05- ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଜି, ୧୮ ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ସମେତ ମୋଟ ୬୩ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମୋହନ କଡତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୬ ଜଣ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଥିଲେ ।
Headlines 06- ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଦିନବେଳା ସ୍କୁଲ ହେବ । କାଲିଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଏଁ ଶନିବାର ଦିନବେଳା ସ୍କୁଲ କରାଯିବ । ଶନିବାର ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ସଂଧ୍ୟା ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମୟ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୨୦୨୫-୨୬ର ସମାପନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ, ୫୩ ଜଣଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ମାନଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର, ରୌପ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜେତାଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ ଓ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
Headlines 08- ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ବିରୋଧିଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିଛନ୍ତି ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (PUC) ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଘୋର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଛି।
Headlines 09- ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଘେରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଗିରଫ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଦାବିରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ BNS ୧୬୩ ଲାଗୁ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳା ଛକରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ୨ ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଗତକାଲି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ।
Headlines 10- ଆସନ୍ତା ୧୧ ଯାଏଁ ଶୀତଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଅନୁଗୁଳ । ୧୧ ତାରିଖ ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।