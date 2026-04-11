Top 10 News; ବସ୍-ପିକଅପ୍ ଧକ୍କାରେ ୧୦ମୃତ୍ୟୁ, ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ୍-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାନ୍ସ ଓ ଇରାନ୍ ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ଘାଲିବାଫ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
Headlines 02- ବିହାରର ଗେରାବାରି ନିକଟରେ ବସ୍-ପିକଅପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୋରହା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 03- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୯୭୮ ତାଲିକା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଳଙ୍କାର ସେବକ ଗଣତି କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଦେଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମିଶାଇଲେ ୧୯୭୮ ତାଲିକା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ୨୦୨୬ ଗଣତି ତାଲିକାରେ ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାମିଲ୍ କରିଛୁ । ସୋମବାର ଠାରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଚାବି ଆସିବ । ମାଜିଷ୍ଟ୍ଟେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲିବା ପରେ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଧ୍ୟାରେ ତାଲାକୁ ଜଉମୁଦରେ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି।
Headlines 04- ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଡ୍ଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ୍ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି ଏବଂ ୨ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ପାଖାପାଖି ୧୩ଟି ବୈଠକ କରି ସାରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ୨ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
Headlines 05- ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC) ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଛି । କମିଟି ଗଠନ ନ କଲେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡମିଶନ କଟକଣା ଲାଗିବ ।
Headlines 06- ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଥାନାରେ ଅଚଳ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର (OCAC) ସିଇଓଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଚିଠି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉଦବେଗ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଚିଠି କରିଛି । ଅତି ଜରୁରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏବେ ରାଜ୍ୟର ୨୯୭ଟି ଥାନା ଓ ୨୭ଟି ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ସିସିଟିଭି ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ୬୪୫ଟି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ରହିଛି । ଥାନାର ସିସିଟିଭି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମିଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ, ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା' ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ।
Headlines 08- ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଶ୍ରୀମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଇସ୍କନ୍ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ଡିଜେଲ୍ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଲିଟର ପ୍ରତି ୨୧ ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସାରୁ ୫୫ ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ଏଟିଏଫ୍) ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଟିଏଫ୍ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ୨୯ ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସାରୁ ୪୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ।
Headlines 10- ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ବିଳମ୍ବରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ । ପ୍ରତି ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ମେ ୫ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି ।