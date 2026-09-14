Top 10 News: ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡିଛି ଚତୁର୍ଦିଗ । ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଗଣେ ଚତୁର୍ଥୀରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ । ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Headlines 02- ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ପୁଣିଥରେ ବଢିଛି । TMC ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନ ଉପରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି; ଦଳ ସେଠାରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
Headlines 03- ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ ୧୮୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୭.୫ ଓଭରରେ ୧୦୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
Headlines 04- ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହଟହଟା ହେଲେ ପିସିବି ସଭାପତି । ପୋଡିୟମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଅଷ୍ଟମ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ । ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନକଭୀଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେଇ ନ ଥିଲା । ଟ୍ରଫି ନ ଥାଇ ସ୍ୟାଡୋ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ।
Headlines 05- ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦଳର ଏହି ବିଜୟ କୋଟିକୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- କାମାକ୍ଷାନଗର କଣ୍ଟାପାଳ କଲୋନୀରେ ୨ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ଓମାନରେ ଭାରତୀୟ ଭେସେଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଫଳରେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୧୪ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଭେସେଲକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ୧୩ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
Headlines 08- ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅପେରା ବିଶ୍ବ ଦରବାର ମାଲିକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଖଡାରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ଛକରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏକ କଣ୍ଟେନର । ହରିୟାଣାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ରେମୁଣା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 09- ଡିଭାଇଡରରେ ବାଇକ୍ ପିଟିହେବା କାରଣରୁ ୨ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଜଟଣୀ ହରିଭାଇନା ଛକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ବାଇକ୍ । ୨ ଯୁବକ କୁଦିଆରୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 10- ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି