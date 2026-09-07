Top 10 News: ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ବଢିଲା ପିଆଜ ଦର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ବସିବ ବୈଠକ । ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ମୋହର ବାଜିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
Headlines 02- ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଘଟଣା ପରେ, ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି।
Headlines 03- ୨୧ ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ବିମାନ ରବିବାର ମିଆମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରନୱେକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରାଇମ୍ ଏୟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୭୫୯୮ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୋଇଂ ୭୬୭-୩୦୦, ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋର ସାନ ଜୁଆନରୁ ଆସିଥିଲା।
Headlines 04- ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ । ପିଟିସନରଙ୍କ ରିଜେଣ୍ଡର ଓ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଦସ୍ତାବିଜର ଅନୁଶୀଳନ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
Headlines 05- ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
Headlines 06- ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଘରୁ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ୪ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୬୩ ଲକ୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ସହ ୫ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ଫ୍ଲାଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ।
Headlines 07- ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି! ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୬ ତାରିଖରେ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Headlines 08- ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ପିଆଜ ଦର । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଆଜ ଖୁଚୁରା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଦର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
Headlines 09- ନିଆଳି ସୁଆଁଲୋ ଗାଁରେ ଗୁହାଳ ଧୂଆଁରୁ ଜଳିଗଲା ୪ ବଖରା ଘର । ଫଳରେ ଗୁହାଳରେ ଥିବା ୬୦ ଛେଳିରୁ ୪୦ ପୋଡି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ।
Headlines 10- ଆଜି ସକାଳ ୮ଟା୩୦ରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଦେବଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।