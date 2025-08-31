Top 10 News: ତାଳଚେରରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର୍, ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ନାଟକ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Top 10 News: ତାଳଚେରରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର୍, ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ନାଟକ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:56 PM IST

Top 10 News: ତାଳଚେରରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର୍, ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ନାଟକ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି । ସାର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡର ୮.୪୬ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ସାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ସରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । କଳାବଜାରୀ ତଥା ନକଲି ସାର କିଣା ବିକା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । ୧୨୦୨ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ୩୦ଟି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ୬୨ ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 02-  ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରିଲସ ୱେବସାଇଟ୍‌ ନାଁରେ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ । ୱେବସାଇଟ୍‌ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂରା ମାଗଣା ରହିଥିଲା ବେଳେ କିପରି ଟଙ୍କା କଥା ଦର୍ଶାଇଲେ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

Headlines 03- ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର-୧୯୨୯ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନମ୍ବରକୁ ‘ସହର ସାଥି’ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ଲୋକମାନେ ଆଉ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ, ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କଲେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହି ସେବା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍‌ଧ ହେବ। ‘ସହର ସାଥି’ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ପୌରସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ CUG ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

Headlines 04- ତାଳଚେର ଗଣେଶ ପୂଜା ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଧକ୍କା କାରଣରୁ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କାରଟି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଟାଉନ୍‌ ଥାନା ପୋଲିସ୍‌ ଦ୍ୱାରା କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । 

Headlines 05- ‘ଆମ ବସ୍‌’ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହ୍ବାଟ୍‌ସ ଆପ୍ ଟିକେଟିଂ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଯାତ୍ରା ଆଣି ପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

Headlines 06- ପୁଣିଥରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଆଉ ଏକ ଖବର ଆସିଛି । ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନାଟକ  "ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ "ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମନୋଜ ନାୟକ। ଏନେଇ ମନୋଜ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 07- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟରେ ୧୬ଟି ନୂତନ ଏନ୍‌ .ଏ.ସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋଇସିଂଗା, ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଦିଆ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲା ଓ ଜୟପାଟଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗୁମ୍ମା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା, ଯଶୀପୁର ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର।

Headlines 08- ସେହିଭଳି ୭ଟି ନୂତନ ମୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସ୍କା, ଛତ୍ରପୁର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏବଂ ପୋଲସରା । 

Headlines 09- ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଓଲିଉଡ କଳାକାରମାନେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । କିଛି କଳାକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରାୟ ୫ ଦିନ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍‌ । ଶରୀରରୁ ସୋଡିୟମ ଓ ପୋଟାସିଅମ କମିଥିବା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ଯୋଗୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜିବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।

