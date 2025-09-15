Top 10 News: ସିବିଏସ୍‍ଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ୨୮ ହଜାର ଲିଟର ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Top 10 News: ସିବିଏସ୍‍ଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ୨୮ ହଜାର ଲିଟର ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:57 PM IST

Headlines 01- ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓୟୁଏଟି ସ୍ଥିତ କନ୍ଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ୨୭ଟି ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୭ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାପାଇଁ ସମୁଦାୟ  ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ୫୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Headlines 02- ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ଟନ୍‌ ସାର ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି । ଗତ ବର୍ଷ ଚଳିତ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୮ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟନ୍‌ ସାର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା । ସରକାର ପାଖରେ ଆହୁରି ୧ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟନ୍‌ ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆହୁରି ସାର ମଗେଇବୁ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସାର ନାହିଁ କହି ନ୍ୟାରେଟିଭ୍‌ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଯେତେ ସୋ ବାଜି କଲେ ଵି ଲାଭ ଦେବନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 03- ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ତଥା ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଲିଞ୍ଚ ଆଜି ରାତିରେ ଭାରତ ଆସିବେ । ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବ । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Headlines 04- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ । ଏଣିକି ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବ । ପୂର୍ବରୁ ପୋର୍ଟାଲ ଥିଲା, କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ହେଲେ ଉତ୍ତର ମିଳୁ ନଥିଲା । ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାହିଁକି ବାଦ ପଡିଲେ ସେନେଇ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ । ସେମାନେ କଣ କଲେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ଅକ୍ଟୋବର ୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡିକ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭବନ ସହ ଆଉ ତିନଟି କୋଠାରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୯ରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ରହି ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ରତଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ୧୯ ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ । 

Headlines 06- ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସିପାହୀ କନ୍‌ଷ୍ଟେବଲ୍‌ ନିଯୁକ୍ତି ଫଳ ।  ୨୦୮୦ ସିପାହୀ କନ୍‌ଷ୍ଟେବଲ୍‌ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୯୧୦ ଜଣ କନ୍‌ଷ୍ଟେବଲ୍‌ ଓ ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Headlines 07- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସିବିଏସ୍‍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍‍ଲାଇନ୍‍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପାଳନ ନକରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଦଶମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ। ଯଦି ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥାନ ନରହିବ ତେବେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହା କେବଳ ଦଶମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ଦେବାକୁ ହେଲେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ୭୫% ଉପସ୍ଥାନ ଜରୁରୀ। 

Headlines 08- ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କବି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତିକାର ଓ ବିଚକ୍ଷଣ କଥାକାର ଭାବେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଆଦୃତ ହୋଇଆସିଥିବା ସୁଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଦତ୍ତ ‘ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର’ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଟାଇମପାସ୍‍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ‘ମ୍ୟାଟିନି ସୋ’ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବେ। ସେହିପରି ବଳଦେବ ମହାରଥା ଏବଂ ରାମହରି ଦାସଙ୍କୁ ‘ଇଲା ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ’ ମିଳିବ ।

Headlines 09- ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରିଲ୍ସ ନାଁରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ଏଥିସହ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବି ରଖାଯିବ ନଜର । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଆର୍‌ଟିଓଙ୍କୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ଜବତ, ଡ୍ରାଇିଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବନ ଓ ଜରିମାନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । 

Headlines 10- ମାଟିରେ ମିଶିଲା ୨୮ ହଜାର ଲିଟର ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର । ଆଠଗଡ଼ SDJMଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ କରିଛି ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ପୋଲିସ୍ । ନିକଟରେ କୁଷ୍ପଙ୍ଗି ନିକଟ ହୋଟେଲ୍ ପଛ ପଟୁ ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହୋଟେଲ୍ ମାଲିକ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।

