Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ପାଲଘରରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ଏମଏଏଚଏସଆର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଡର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନରେ ମାତ୍ର ୧ ଘଣ୍ଟା ୫୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ।
Headlines 02- ସେନା ଶିବିର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋଶୀମଠର ଆଉଲି ରୋଡରେ ରହିଛି ଏହି ସେନା ଶିବିର । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ।
Headlines 03- ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂତନ NCERT ପୁସ୍ତିକା ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ପାଇଁ ନୂତନ ବହି ଆସିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଭଲ୍ ବଜେଟ ଆସିବ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଅଶ୍ଲୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 'X'କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରକ AI ବ୍ୟବହାର କରି ଅଶ୍ଲୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । IT ଆକ୍ଟ ୨୦୦୦ ଓ ୨୦୨୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
Headlines 05- ସକାଳେ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସ୍କୁଟିକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଘୋଷାଡି ନେବା କାରଣରୁ ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା ତିନିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ନାବାଳକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରେୟାନ୍ସ ଦେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଆହତଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଘଟଣାରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ବନ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜୟ କୁମାର ଜୁଆଡ । CAMPA/CA/CPA ଅଧୀନରେ ୫୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Headlines 07- ଗୃହ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ଗୃହ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା । ଲୋକେ ଯେପରି ନିରାପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ ସେନେଇ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବୁ । ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ । ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ କରାଯିବ । ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ପୋଲିସକୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ସ୍ତରରେ ମଜଭୁତ କରାଯିବ ।
Headlines 08- ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉଲ୍ଫ ସୁପରମୁନ୍ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏହି ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ରହିବ । ଏଥିସହ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବ । ଯାହା ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ।
Headlines 09- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯାଜପୁର ଚିତାଳୋ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧ୍ୟାପକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ରାୟ । କଲେଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୩୨,୦୭,୬୨୦ ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
Headlines 10- ଗତ ୨୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।