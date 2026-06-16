/Top 10 News: ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍‌, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ବର୍ଷର G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମର ନେତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଭିଆନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସର G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।
Headlines 02- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ୨ ବର୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗସ୍ତକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 03- ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 04- ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଆକାଶ ଏୟାର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିମାନ, QP2017 ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ରିଜିଅନ (MMR) ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ କରିଛି।
Headlines 05- ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗୁ ପରେ ବଦଳିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏପରି ଭୁଲ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୁସ୍ତକ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ‘ତଦନ୍ତ କରି କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ’ ଏବଂ ‘ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ’ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
Headlines 06- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜାମିନ୍ । ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି SDJM କୋର୍ଟ । ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ମିଳିଛି ଜାମିନ୍ । ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ୨ ଜାମିନ୍ଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ମିଳିଛି ଜାମିନ୍ ।
Headlines 07- ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଲୋକ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଆଲୋକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଦାସ । ସନ୍ତୋଷ ରଣା ଓ ଶୁଭମ ରଣା ଗିରଫ ପରେ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ବୋରିଗୁମ୍ମା ତହସିଲର କୋସାଗୁଡ଼ା ଆରଆଇ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ) ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ନାଏକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର 'ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା'ର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
Headlines 09- ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚର ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା । ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ 'ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ'ରେ ନିଶାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ନିଶା ମହାରଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିଶାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।
Headlines 10- ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଗତି ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ପ୍ରି-ମନସୁନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୧୬ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନ ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।