Top 10 News: IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ I & PR ବିଭାଗର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୋରକୋରା ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆରାଧନା ଦାସ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ । ଜୁଗଳେଶ୍ବରୀ ଦାଶଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ‘ଆୟୁଷ’ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଞ୍ଜନା ପଣ୍ଡା ହେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ସୁନ୍ଦର ମାଧବ ପାଢ଼ୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାରିଟାଇମ ବୋର୍ଡ COO ।
Headlines 02- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ସେ ଶିଳ୍ପ, ନିଯୁକ୍ତି, ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଟଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ବଢ଼ିଛି । ତେଣୁ ମହାନଦୀରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି ।
Headlines 04- ପିହୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିହୁ ନିଖୋଜ ନୁହେଁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି, ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି କହିଲେ । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ରହିବାରୁ ସତ କଣ ତାହା ପଦାକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଗଲେ ସବୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ।
Headlines 05- ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିହୁ ନିଖୋଜ ନେଇ ଯାଜପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଶ୍ବ ରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି । ଅଢେଇ ବର୍ଷ ପରେ ପିହୁ କଥା ମନେପଡିଲା କାହିଁକି ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରହସନ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 06- ରାଉରକେଲା ଲାଠିକଟା ହାତୀଓଡ଼ା ଗାଁରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଭାଇର ବୟସ ୭ ଓ ଭଉଣୀର ବୟସ ୧୦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିପରି ବଣାଇରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଅଜା ଏବଂ ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଉତୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୃଗନୟନୀ ଗାଁରେ ସର୍ପାଘାତରେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Headlines 07- ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ, ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଚାରିଟି ସୋମବାରରେ ୩୫ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ୪୫୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶୈବ ପୀଠରେ ୩୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 08- ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଗୁ ଶିବା ମାରୁତି ରେଡ୍ଡୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ଏଡିସି (ଏଡ୍-ଡି-କ୍ୟାମ୍ପ) ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭବନରେ ଏକ ଔପଚାରିକ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କମିଶନର-ତଥା- ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Headlines 09- ସୂର୍ଯ୍ୟା ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାନର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚକ୍ରବୀରର ଟାଇଟିଲ ଗୀତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଗୁରୁ କେଳୁ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 10- ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ରୁ ୧୧ସେମି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।