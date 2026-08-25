Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 25, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:49 PM IST
Top 10 News: IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Image Credit: ଦିନ ତମାମର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ I & PR ବିଭାଗର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
2
3
4
5