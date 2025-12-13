Top 10 News: ମେସିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମମତା, କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- କୋଲକାତା ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର୍ ଲିଓନେଲ ମେସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମେସିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ନହେବାରୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଓ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ମେସିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ମେସି ଓ ତାଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅସିମ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ହୋଇଥିବା ମମତା କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ମହାନଦୀ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ସଂକଟର ସମାଧାନ କେବେ ? ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସରକାର ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ଓହରି ଯିବେନି ତ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିନା ସହମତିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆନିକଟ ତିଆରି କରୁଛି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ୨୨ରେ ବସିବ ମହାନଦୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ । ୨୪ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ ଏବେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି CBI । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀତୁ ଆରୋରାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ନୀତୁଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି CBI । ନୀତୁକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ ।
Headlines 04- ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ରେ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଟିକରଗୁମୁରା ଗାଁରେ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ମୃତଦେହ ରଖି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ କୌଣସି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି । କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୋଗରେ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ।
Headlines 05- ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅନେକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବିଳମ୍ୱ ଏବଂ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ କିଛି ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ବିମାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
Headlines 06- କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଉଁଶପୁଟ ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗାଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।
Headlines 07- ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି RDC । ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଜମିପଟ୍ଟା, ଜାତି ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଯିବ ବୋଲି RDC କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ସପ୍ତମଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ । ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ହାଜି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଛାତ୍ରୀଜଣକ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ନିଜ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସ୍କୁଲ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିଲେ ।
Headlines 09- ଧାନ କିଣା ନେଇ ମିଲରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୧,୭୬୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଛକୁ ବରଗଡ଼ରୁ ୩୪,୩୦୫, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୨,୮୫୦, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୨୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ , ନୂଆପଡାରୁ ୪୩୮ ଓ ସୁବର୍ଣପୁରରୁ ୧୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନକିଣା ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ପୁନଃ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।