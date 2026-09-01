/Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ୩୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧ଟାରେ ୭ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ନବୀନ । ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ରହିଛି ।
Headlines 02- ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (IOC, HPCL, ଏବଂ BPCL) ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୂଲ୍ୟ ୯ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
Headlines 03- ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସଚିବ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାନ୍ ଡ୍ରିସ୍କଲ୍ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ଙ୍କ ସହ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନାହାଁନ୍ତି ଡାନ୍ ଡ୍ରିସ୍କଲ୍ ।
Headlines 04- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ (MGL) ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ CNG ଏବଂ ଘରୋଇ PNG ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ଦର ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ମୁମ୍ବାଇରେ CNG ମୂଲ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ୮୮ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘରୋଇ PNG ମୂଲ୍ୟ ୧ ପ୍ରତି SCM ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
Headlines 05- ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୯୫୫ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ୬୩୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ମୋଟ ୪ ହଜାର ୪୭୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । ରସୁୱା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ୧୪ଜଣ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ଧୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
Headlines 06- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟ୍ବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେସି । ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ୍ ହାରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ପିତା ଜର୍ଜ ମେସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ ମେସି
। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟ କହିଲେ ମେସି । ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ।
Headlines 07- ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଛି ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ । ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର ଥିବା ସମୟରେ ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬.୫୦ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସଦର ବ୍ଲକର ୨ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ସତର୍କ ସୂଚନା ଟପିଛି । ରାଜଘାଟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ୯.୪୫ ମିଟର ଥିବା ସମୟରେ ୯.୫୦ ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡ଼ିହ ବ୍ୟାରେଜ ୯ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।
Headlines 09- ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଉ ୪ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ୪ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ଫଳରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Headlines 10- ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧ରୁ ୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୋନପୁର, ସମ୍ୱଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Also Read- CNG Price Hike: ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଓ PNG ଦର!