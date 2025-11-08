Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2993800
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ସୁନାଦେଈ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ପୂଜା, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ ଚଢାଉ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:57 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ସୁନାଦେଈ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ପୂଜା, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ ଚଢାଉ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01-  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନୂଆପଡାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସୁନାବେଡ଼ାରେ ସୁନାଦେଈ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟମା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ୍ ସିଂ ତୋମାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 02- ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେସନ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି  ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଧମକ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ । ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ପୁଅ ପାଖକୁ ୨ ଥର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏଥିସହ ଅଶ୍ଳିଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବାରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ପୀତବାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 04- କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ କଡା ଆକ୍ସନ ନେଇଛି । ଦୋକାନୀମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବଳକା ତଥା ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିର ରେଡ୍‌କୁ ନେଇ କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ନିମ୍ନ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଷ୍ଟଲ୍‌ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍‌ ନିଆଯିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟଲ୍‌ ପକାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବନି । ଆଜି ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଷ୍ଟଲ୍‌ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫୁଡ୍‌ ଷ୍ଟଲ୍‌କୁ ସିଲ୍‌ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 05-  ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ୍ । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ୍‌ । ୭ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଜୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଡିସିପି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ପତି, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ତାପସ ଦାସ, କେକେ ନାୟକ, DSP ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶାରଦା ଦାଶଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ଡିଜି ଓ ଆଇଜି ପୋଲିସକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ।

Headlines 06- ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆର ରୋଡ୍‌ରେ ବିଜେଡି ନେତା ମହମ୍ମଦ ଜୁନେଦଙ୍କ ଘରେ IT ରେଡ୍‌ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଜୁନେଦ । ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଖରିଆର ରୋଡ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।

Headlines 07- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଏହି ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରଖିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମତପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୦ ତାରିଖ ସୋମବାରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀର ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗେ ସୂଚୀତ କରାଯିବ  ବୋଲି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 

Headlines 08- ଚାର୍ଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନୀଲେଶ ଯୋଗେଶ ଜିଗିୱାଲାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗିରଫ କରିଛି  ଡିଜିଜିଆଇ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନେଟୱାର୍କ ପଛରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଏହି ନେଟଓ୍ୱର୍କ ଜାଲିଆତି ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ (ଆଇଟିସି) ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସବସିଡି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ୧୦୫ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀର ଜିଏସଟି ଠକେଇରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Headlines 09- ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୨ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୁପୱାରାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ । ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।

Headlines 10- ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ତଥା ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାର୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କାର ସାମ୍ନାକୁ ଏକ କୁକୁର ଆସିବା କାରଣରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କେନାଲକୁ ଖସିଛି କାର୍‌ । କଳାଝରି ନିକଟ ଦୟା ୱେଷ୍ଟ ନାଳ ଭିତରକୁ କାର୍ ଖସିପଡିଥିଲା । ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

nuapada bypoll
ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋହନ
GST fraud
ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙକ୍ ନାଁରେ ୩୨୫ କୋଟି ଟିକସ ଠକେଇ
Abhishek Sharma
୧୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
Konark rules for Visitors
କୋଣାର୍କରେ ନୂଆ କଟକଣା: ଆଉ ଚଢ଼ି ହେବନି ନାଟ ମଣ୍ଡପ
Odisha CM
ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ