Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ତାମିଲନାଡୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସରିଲା ରି-NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ତାମିଲନାଡୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସରିଲା ରି-NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 21, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:59 PM IST
Top 10 News: ତାମିଲନାଡୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସରିଲା ରି-NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମହାନଦୀ ଆଳତୀ ଘାଟଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ
International Yoga Day51 min ago
2
Yoga Apps2 hrs ago
3
SBI Probationary Officer2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Yoga And Science3 hrs ago