/Top 10 News: ତାମିଲନାଡୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସରିଲା ରି-NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାଟି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା।
Headlines 02- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରମିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଇରାନ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ଲେବାନନରେ ଏହାର ‘ପ୍ରକ୍ସି’ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ । ଗତ ସପ୍ତାହ ପରି ପୁଣି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡ୍ରେ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଧମକ ।
Headlines 04- କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ-୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗକୁ ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଗ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର।
Headlines 05- ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ‘ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ ସହ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ’ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,
‘କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି, କାଲି ଗସ୍ତ କରିବ’ ।
Headlines 06- ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ଟି ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଜଟଣିର ବିଂଝଗିରିଠାରେ ୨୦ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୋଗ ଓ ନେଚୁରୋପାଥି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି।
Headlines 07- ବାରିପଦା କୁଳିଅଣା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବକ ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବ ମାଝୀ । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ବେଳେ IICଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ । IICଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି । CAWକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ । CAW ଏଡିଜି ଏସ୍ ସାଇନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାୟଗଡ଼ା ଯିବ ଟିମ୍ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ୨ ଜଣଙ୍କର ଵୟାନ ରେକର୍ଡ ସରିଛି । ମାମଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୦ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।
Headlines 09- କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସରିଛି ରି-NEET-UG ପରୀକ୍ଷା । ୫୪୪୦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ଆଜି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 10- ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁର୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ODI ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଜୟସ୍ବାଲ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ସମୟରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ କୋହଲି । ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ବରେ ଟିମ୍ରେ ଆୟର ଉପଅଧିନାୟକ । ନବାଗତ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ୍ ଟୁର୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଜୁଲାଇ ୧୪, ୧୬, ୧୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ।