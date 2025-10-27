Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2977762
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:57 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଛଟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଛଟ ପର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଛଟ ମାତାଙ୍କ ପୂଜାର ପ୍ରତୀକ । ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଛଠ ପୂଜାରେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ।

Headlines 02- ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ।  ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କେବଳ  ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି  ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଏହି ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ଲକ୍ଷଦୀପ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲ ନାଡ଼ୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏହି ୧୨ ରାଜ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ନିକଟତର ହୋଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷରୁରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିରର ଛୋଟମୋଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ୨୦୨୪ ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା।

Headlines 04- ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ୫୦ ହଜାର କୋଟିର MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦର କ୍ଷମତା ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ମିଲିୟନ ଟନ୍‌କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଇ ନ ଥିଲେ ପଦୋନ୍ନତି ବନ୍ଦ ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସମୟ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, HRM ପୋର୍ଟାଲ ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ । ୨୦୨୫ର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ୩୧ ଭିତରେ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 06- ସମ୍ବଲପୁର ଜବ୍‌ ଫ୍ରଡ୍‌ ଘଟଣାରେ ବିଷ ପିଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ମହିଳା ଚିପିଲିମାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀ । ପ୍ରାୟ ୬ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ୬୪ ଲକ୍ଷ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ । ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରାହୁଲ ଓ ପଦ୍ମାକୁ ଦେଇଥିଲେ ୬୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଝାଡୁଦାର ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ରାହୁଲ, ପଦ୍ମା । ରାହୁଲ, ପଦ୍ମା ଗିରଫ ପରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ । ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ।

Headlines 07- ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଏସ୍‌ଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି , ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଗଲାଣି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟାର ଗତି ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍‌ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ଏସ୍‌ଆରସି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୮ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି ।

Headlines 08- କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା ସିଲ୍‌ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ସିଲ୍‌ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘାଟି ମରାମତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗୋପାଳପୁରରେ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ହୋଟେଲ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟେବର ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୁକିଂ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି ।

Headlines 09- ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଗତକାଲିଠାରୁ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Headlines 10- ବାତ୍ୟାାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ ବେଳେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ ବାତ୍ୟା । ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ୬୦ରୁ ୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ୨୮ ରାତିରୁ ୨୯ ସକାଳ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Cyclone Montha
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା: ୩୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମୁତ୍ତୟନ ହେବେ
president draupadi murmu
Chhath Puja 2025: ଛଟ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
Odia News
ପି. ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଲେ ୟୁସିଡିଏର ନୂତନ ସଭାପତି
Cyclone Montha
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା: ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଛି ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବାତିଲ
ECI
ଏସ୍‍ଆଇଆର୍‍: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ହେବନି, ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ