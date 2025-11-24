Top 10 News: ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ହିଡମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୂଷୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ । ୧୫ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆଜି ସୁକମା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ CRPF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ 48 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା । ଏଥିରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅନେକ ନକ୍ସଲଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
Headlines 02- ଭୁବନେଶ୍ବର ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଆଜି ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ । ଶିକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ସହ ଦରମା ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ । ମୋଟ ୧୧ ଦଫା ଦାବିରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୫ତମ ପାଳିରେ ୟୁନିଟ-୨ ଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର 8ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ୧୪ତମ ପାଳି ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ।
Headlines 04- ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଜି ଭାରତର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। CJI ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୪ ମାସ ପାଇଁ ରହିବ। ସେ CJI ଭୂଷଣ ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ଆର. ଗଭାଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124 ର ଧାରା 2 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ।
Headlines 05- ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ଓଟିଇଟି) ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଆଶାୟୀମାନେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ଯାଏ ଅନ୍ଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
Headlines 06- ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜନ ଗହଳିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପାର୍କିଂ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯଦି କିଏ ପାର୍କିଂ କରିବେ ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼କୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
Headlines 07- ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିଗୁଡହ଼ିକରେ ବର୍ଶର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 08- ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ବାସ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ୬ ଦଶନ୍ଧିର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅରରେ ୩ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ । ସୋଲେ, ଚୁପ୍କେ ଚୁପ୍କେ, ସତ୍ୟକାମ, ଗୁଲାମୀ, ହକିକତ, ହୁକୁମତ, ଆଗ୍ ହି ଆଗ୍, ଜନି ଗଦ୍ଦାର ଆଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି । ବେତାବ୍ ଓ ଘାୟଲ ଭଲି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।
Headlines 09- ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତଃ ଘଟିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ।
Headlines 10- ଯୋଡ଼ା ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟରୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟରେ ଥିବା ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟଟି ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବପାତ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲାକ୍କା ସିଷ୍ଟମ ଘନୀଭୂତ ହେବ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବନାହିଁ ।