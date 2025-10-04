Top 10 News: ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଟକ ଭସାଣ ଘଟଣାରେ ୬ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ୨ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାରୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢିଛି । ୨ ଦିନର ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Headlines 02- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆସନ୍ତା ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିକଟରେ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । SRC, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ଅଣାଯିବ ।
Headlines 03- ପୋଲିସ SI ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ଆଉ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ୨ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା । ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛି ପୋଲିସ୍ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।
Headlines 04- କଟକ ଦରଘା ବଜାର ଭସାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଗତକାଲି ଭସାଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା । ଡିଜେ ଗୀତକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଢେଲା ଓ କାଚ ବୋତଲ ମାଡରେ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ।
Headlines 05- ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ବଂଶଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୪୮ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ ୩୮ଟିର ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଛି । ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ପୋଲିସ SI ଚାକିରି ମହାଘୋଟାଲା ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ OPRB କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ବୈଠକ ପରେ OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛୁ । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କହିଛନ୍ତି OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
Headlines 07- ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁବମନ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶୁବମନ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁବମନ ନେତୃତ୍ବ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ । ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ କାରଣରୁ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ଜଳେଶ୍ବର ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ପରିସରରେ ଏତଲା ବେଳେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି । IICଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ । ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହଜିଯିବା କାରଣରୁ ଏତଲା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ । ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାରୁ IIC ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 09- ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ସରିଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟ । ଭ୍ରମଣକାରୀ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଇନିଂସ ଓ ୧୪୦ ରନ୍ରେ ହରାଇଛି ଭାରତ । ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମାତ୍ର ୧୪୬ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ୧୬୨ ଓ ୧୪୬, ଭାରତ ୪୪୮/୫ (ପାଳି ଘୋଷଣା) । ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।
Headlines 10- ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଟ୍ରକରେ ନେଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରକୁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ୍। ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଦୁର୍ଷ୍କର୍ମ କରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପିଙ୍ଗିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।