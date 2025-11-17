Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3007968
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:56 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ୩୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶଂସକ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଅନେକ କଳାକାର ପହଞ୍ଚି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।

Headlines 02- ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ୍ର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଏବଂ ମାନବତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିରସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ,"ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ଭାରତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ" । "ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।" ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

Headlines 04- ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣିଥରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ସାରିଛି। ଏ ନେଇ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତାଲିକା ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବ।

Headlines 05- ଦିଲ୍ଲୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି  (NIA) । ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଉମର ନବିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଜଶିର ବିଲାଲ ୱାନୀ ଓରଫ ଡାନିଶଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 

Headlines 06- ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଯାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଏହା ସପ୍ତାହରୁ ଦିନେ ବଦଳରେ ତିନିଦିନ ଚାଲିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।   

Headlines 07- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି ୨୦୨୫ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏହିକ୍ରମରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବାର ଓ୍ୱାନ୍‍ଷ୍ଟପ୍‍ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Headlines 08- ଜଗତସିଂହପୁର ଧନିପୁର ନିକଟ ସାତପୁରା ବସ୍ତି ଏବଂ ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ପ୍ରଶାସନ । ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏଥିସହ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍‌କୁ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତକାଲି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ବଡ଼ଧରଣର ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ ।

Headlines 09- ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆଖରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବସ୍‍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ବସ୍‍ ମାଲିକ ସଂଘ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ନଗଲେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍‍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବସ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କାରଣ ପୁଲିସକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ  ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ କରିବା ସହିତ ବସ୍ ସେବାରେ ବାଧା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 

Headlines 10- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍‍କୀ ବାତ୍‍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର। ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ଅଭିଯାନ। ମନ୍‍କୀ ବାତ୍‍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ୩୫୮ ବୁଥରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସାକାର କରି ଦଳର ପହଞ୍ଚକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Cooperative policy
ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ହେବ ଓ୍ୱାନ୍‍ଷ୍ଟପ୍‍ ସେଣ୍ଟର, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ: ନୂଆ ନୀତି ଆଣିବ ଓଡ଼ିଶା
Bangladeshi Infiltration
ତେଜିଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବିବାଦ: ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ବନ୍ଦ ଡାକରା
Odisha Ministry Reshuffle
ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା: ତୋମାର କହିଲେ ବଛା ସରିଛି, ଘୋଷଣା ବାକି
singer passed away
Singer Passed Away: ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା କଳା ଜଗତ...ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକଙ୍କ ମୃ
Odia News
ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଭାରତ