Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ସୋଫିଆଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ସୋଫିଆଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 19, 2026, 03:57 PM IST

Top 10 News: ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ସୋଫିଆଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ AI ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ "MANAV ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ" ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା AIର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଥ ଦେଖାଏ। ଏହି ଘୋଷଣା ଭାରତ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲା। 

Headlines 02- ଆଜି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ହୋହଲ୍ଲା ଓ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲିପାରିନଥିବାରୁ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବି ହୋଇଥିଲା । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ପାଖରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚାଷୀ ମାରଣାନୀତି, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, କଟନୀଛଟନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଦଳ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ସାଢେ ୧୧ଟା ପରେ ପୁଣି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭା ଆଲୋଚନା ।

Headlines 03- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୩ଥର ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ୧୧ ଥର ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ।

Headlines 04- ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରଠୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ । ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ୯.୨% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬.୯ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୯.୨% । ୯.୨ % ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୧,୮୬,୭୬୧ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ‌ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ଜାତୀୟ ହାରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ଅବଦାନ ୧୬.୮% ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅବଦାନ ୧୯.୬% ରହିଛି। 

Headlines 05- ୨୦୨୬-୨୭ରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ବିଚାର କରାଯିବା ନେଇ ଗୃହରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୩୧ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ପତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬୬ ନୂଆ ସବଡିଭିଜନ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ।

Headlines 06- ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଫସିରହିବା ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବୈଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ଓ ଲେବର କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ହୋଇଛି । ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୫ ଓ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିରହିଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜମି ପାଇଁ ହଳିଦିଆପଦର ବ୍ରିଜ୍‌ ନିର୍ମାଣ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଲବ ପାତ୍ର । ଜମି ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍‌କୁ ବୁଲାଇ NHରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବିପ୍ଲବ କହିଛନ୍ତି । ହଳଦିଆପଦର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ୫ ଏକର ବିକ୍ରି କରିଥିଲୁ । ଜମି ଥିଲେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ବିପ୍ଲବ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 08- ରାଉରକେଲା ସହରରେ କ୍ରିକେଟ ବେଟିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵ କପ୍ ପାଇଁ ସହରରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ । ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 09- କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ । ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି । କଟକରେ ଏବେ ୨୦ ପରିବାର ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉନି ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍‌ ପାଣି ବୋଲି ସୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 10- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳରେ ହେବ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍‌ । ଗୃହରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଗୋପାଳପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଶିମିଳିପାଳକୁ ହେଲିଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ହେଲିଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ପାଇଁ ‘ପବନ ହଂସ ଲିଃ' ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।

