/Top 10 News: କାଲି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ଟିମ୍ ଜିତିଲା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆସନ୍ତାକାଲି ଏରିଅଲ ସର୍ଭେରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବିତ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆକାଶ ମାର୍ଗ ସହ କୋରାପୁଟର କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବି ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 02- ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ କବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛି ଭାରତ । ଫାଇନାଲରେ ଇରାନ୍କୁ ହରାଇ ଭାରତ ଜିତିଛି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ । ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଟିମ୍ ବି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୪କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Headlines 03- ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ବ୍ଲକ୍ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ୪ ବ୍ଲକ୍ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ବନ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଭଦ୍ରକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
Headlines 04- ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୧୬ଟି ଗେଟ୍ । ଏବେ ଆଉ ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ୧ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର ୫୦୧ କ୍ୟୁଷେକ ଜଳ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ୨ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୬୭୮ କ୍ୟୁଷେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ବାମ ପଟର ୧୧ ଟି ଗେଟ୍ ଓ ଡାହାଣ ପଟର ୫ ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଏବେ ଦିନ ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର ୬୨୯.୫ ଘନଫୁଟ୍ ରହିଛି ।
Headlines 05- ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ୬ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ୬ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୨୯ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।
Headlines 06- ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ୭ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
। ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁନାବେଶ ସେଟ ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାନ ଦେଇ ପାରିବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଇଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି । ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିବ ଏହି ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ।
Headlines 07- ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟିନେଇଛି ଜଣେ ଲୁଟେରା । ପାରାଦୀପ ତାରିଣିଗଡାରେ ରହିଥିବା ସାଧନା ଜୁଏଲାରୀରୁ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି । ପଲସର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁନା ମୁଦି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଲୁଟେରା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 08- ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ-୧ର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ସେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୨୨-୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୯.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Headlines 09- କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ରିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ. ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ। ଏଥିସହ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଏସପି କାଶ୍ୟପ ପାର୍ଥ ଜଗଦୀଶ।
Headlines 10- ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମଠାରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କପ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅବସରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମିଡିଆ 11 ଟିମ୍ ଚମ୍ପିୟାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଫିସର୍ସ 11 ଟିମ୍ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ।