/Top 10 News: ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ବିଚିତ୍ରପୁରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପଥ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆୟୋଜିତ କରିବ ବଡ଼ ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିର । ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ଯାଏଁ ପାଳନ କରିବୁ ।
Headlines 03- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୟୁଏଇର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିନିଯୋଗ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାମହିମ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ତୌକ୍ ଅଲ୍ ମାରିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
Headlines 04- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି। ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ କାରରୁ କଳା କାଚ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଡ୍ରାଇଭ। ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନେରେଟ ପୋଲିସ ଓ MVI ଟିମ ତରଫରୁ ଛକମାନଙ୍କରେ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ଅଟକାଇ ବାହାର କରାଯାଉଛି କଳା କାଚ।
Headlines 05- କେନ୍ଦୁଝର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗତକାଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଅବକାରୀ ସେକ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ସହର, ବୁତୁରୁ ଢାବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦ୍ରସାହି ଛକରେ ଆକସ୍ମିକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ୧୭ କେଜି ବେଆଇନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
Headlines 06- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ UAE ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ନିବେଶ କେତେ ସତ ଓ କେତେ ବାସ୍ତବିକ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭୋଗରାଇ MLA ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ। କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଓ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ତାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ।
Headlines 07- ଆସନ୍ତାକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ, OAV, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Headlines 08- ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ବନୀକରଣ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କିତ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ କଟକର ଆଠଗଡ଼ ବନ ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ବନ ଅଧିକାରୀ (ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର DFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ) ଆଶିଷ ନାଏକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ନାଏକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନକଲି ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ୭୪୧,୨୯୭ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Headlines 09- ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋମନାଥ ହାଟରେ ଆତଙ୍କ, ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନୋଟି ଅଫୁଟା ବୋମା ଜବତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 10- ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି