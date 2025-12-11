Top 10 News: ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, ପାଣିପାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାରର ୧୭ ମାସରେ ୩୭,୯୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ତ୍ରୟୋଦଶ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ୩ ବିଭାଗରେ ୫୯୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ୫ ବର୍ଷରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ୨ ବର୍ଷରେ ୬୫ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ।
Headlines 02- ରାଉରକେଲା ବାଙ୍କୋ ପଥର ଖଣିରୁ ୪ ହଜାର କେଜିର ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି NIA । ଘଟଣାରେ ୧୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ମାଓନେତା ଜର୍ଜ ମୁଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତମ ମାଝୀ, ରଙ୍ଗା ପୁନେମ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । UAPA, BNSS, ଆର୍ମ ଆକ୍ଟରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ସହ ଲୁଟ୍ରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ ୧୧ ମାଓବାଦୀ ।
ମେ ୨୭ରେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଲୁଟିଥିଲେ । ୧୦ରୁ ୧୫ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।
Headlines 03- ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି, ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ । ମୋକିମ୍ ଏପରି କରି ଝିଅ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁର କହିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରନ୍ତୁ କି ନୂଆ ଦଳ କରିବାର ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିଲ ତାହା ପଦାକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି ବୋଲି ସୁର ପଚାରିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସମୟ ଅଛି ଜମି ଫେରାଅ ନ ହେଲେ ଉଚ୍ଛେଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଭୂମିହୀନ ଗରିବ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ୪ ଡିସିମିଲ୍ ପାଇବେ । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜବରଦଖଲକାରୀ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 05- ମାଲକାନଗିରି ଏମ୍ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ADG, DIGଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରି ପଣ୍ଡା । ନରି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉ । ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିନାଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋତନ ହେବ ବୋଲି ନରି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନ ଥିଲା । ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ତାହା ପୂରଣ କରାଯାଉ ନଥିଲା । କେତେକଙ୍କୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ରଖି କାମ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲେ । ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ନ ଥିବାରୁ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 08- ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମ ମାମଲାରେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଟି. ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୋରା ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମଲଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି । ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ସିବିଆଇ । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Headlines 09- କଟକ ଝୋଲା ସାହିରେ ଚଢାଉ କରି ବିପୁଳ ଚାଇନିଜ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଜବତ। କରିଛି ସିଏମସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ବାଡ୍ । ବେଆଇନ ଭାବେ ମଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନ ଓ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସ୍କ୍ବାର୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନିଜ ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ବ୍ୟାନ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ୧୬ଟି ସହର । ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ସର୍ବନିମ୍ନ ୩.୫, ଜି. ଉଦୟଗିରି ୪, ଫୁଲବାଣୀ ୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପିଲିମା ୬.୧, ରାଉରକେଲା ୬.୬, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ୭, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଅନୁଗୁଳ ୮, କିରେଇ ୮.୧ ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ୮.୬, କୋରାପୁଟ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ୯.୩ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ୯.୬, ସୋନପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।