Top 10 News: UAE ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜିଠୁ ୫ ଦିନିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ UAE ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ବୃହତ୍ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିବେ ।
Headlines 02- ଭାରତୀୟ ସେନା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସୁଖୋଇ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର (ALH) କୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, ସେନା ରାଡାର, ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାଇନ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ରାସାୟନିକ, ଜୈବିକ, ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର (CBRN) ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ DAC ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।
Headlines 03- OMVD କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
Headlines 04- ଭୁବନେଶ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଜୟଦୁର୍ଗା ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋର୍ ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ଜଳିଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ । କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
Headlines 05- ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୭ତମ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ୧୨ଟି ବିଭାଗର ୧୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ,ବିକାଶ ଏବଂ ନୀତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି।
Headlines 06- ବାଲେଶ୍ବର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ସେରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ’ଣ ପାଇଁ ଏପରି କଲେ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
Headlines 07- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୁଧାର ଗୃହରେ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଝାଡଖଣ୍ଡର ନାବାଳିକା ଜଣକ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ସୁଧାର ଗୃହରେ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିଲେ । ଜୁନ ୨୫ରେ ସୁଧାରଗୃହ କର୍ମଚାରୀ ନାବାଳିକାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଏନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସୁଧାରଗୃହର ୨ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 08- ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ବିଚିତ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏଭଳି ଜୀବ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ସେନେଇ ସସପେନ୍ସ ଲାଗିଛି । ସୂଚନା ପାଇ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି ।
Headlines 09- ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଜକୋଟି ବଳରାମପୁର ଗାଁର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା ପୁଷ୍ପଳତା ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବାଦଲ ଓରଫ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
Headlines 10- ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୮ରୁ ୯ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।