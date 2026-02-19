Top 10 News: ଧାନ କିଣା ବିଭ୍ରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପୂର୍ବତନ ଯୁବରାଜ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ମାଉଣ୍ଟବେଟ୍ଟନ-ୱିଣ୍ଡସର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ବ୍ରିଟେନ୍ର କୌଣସି ଯୁବରାଜ ଗିରଫ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଏପଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା । କୁଖ୍ୟାତ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଏପଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବ ହରାଇଥିଲେ । ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ଦାୟିତ୍ବରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ ।
Headlines 02- ଧାନ କିଣା ବିଭ୍ରାଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୪ ବର୍ଷ ସରକାରର ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି ସୁଧୁରିଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି । ଏହା ମୋର ପରାମର୍ଶ ନ ହେଲେ ଚେତାବନୀ ଭାବିପାର । ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଛାଇବୁନି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏପରି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 03- ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବାକୁ ECI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ECI ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କପି ଗୃହ ଭିତରେ ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଉବୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।
Headlines 05- କଟକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି । ମଧୁପାଟଣା ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରେସ୍ କାଲୋନୀ ରିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୨ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଫେରାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ।
Headlines 06- ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରୋର ତହସିଲଦାର ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟାନିଧି ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୫ଟି ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ।
Headlines 07- ସୁଦୂର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୬ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସହ ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
Headlines 08- କଟକ ଜଗତପୁର ମହାଜନପୁରରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ୩ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ SCB ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଘରେ ବାଣ ଭିଡ଼ିଲା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ‘ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ’ ଅଭିଯାନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧,୧୬୬ଟି ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ୮୨ଟି, ଚେକ୍ ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ୫ଟି ଓ ନକଲି ସିମ୍ PoS ସମ୍ପର୍କିତ ୩ଟି ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ୮୪ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ମାମଲା ଓ ୨୯ଟି ପୁରୁଣା ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ୨୯୩ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଓ ସହାୟକଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Headlines 10- ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନୋମହନ ସାମଲ । ଆଜି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମନମୋହନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ଵିଗୁଣା ହେବ, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ।