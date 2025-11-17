Top 10 News Headlines: ନୂଆପଡ଼ାରେ EVM ବଦଳିଛି ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପିସିସି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Police SI Job Scam: ପୋଲିସ SI ଚାକିରି ବିକ୍ରି ଜାଲିଆତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନେଇ ସିବିଆଇ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆବେଦନକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଂଜୁରୀ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିବିଆଇ।
Paita Lagi: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପଇତାଲାଗି ନୀତି। ସେଥିପାଇଁ ୫ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ । ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତସେବା କରାଯିବ।
Bhakta Das Allegation: ନୂଆପଡ଼ାରେ EVM ବଦଳା ଯାଇଛି । ଗଣତିଦିନ ଭୋର ୪ଟାରେ ଇଭିଏମ ବଦଳାଇବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ତେଣୁ ସେ ସେଦିନର ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ମାଗିଛନ୍ତି । କାରଣ ବିଜେପି ସଭାରେ ଲୋକ ହେଉନଥିବାବେଳେ କେମିତି ଦଳ ୮୩ ହଜାର ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ
Bangladeshi Suspect: ସନ୍ଦିଗ୍ଧ 'ବାଂଲାଦେଶୀ'ଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନ । ସଦର ଥାନା ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ଘର ଉପରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗାଗଲା ୧୦ ବଖରା ଘର । ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଛୁ, ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କେମିତି ଆସିଲେ, କଣ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କିଏ ଆଣି ରଖିଲା ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Humane Sagar Health Update: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏମ୍ସ ICUରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଶ୍ଵାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ରେନାଲ ଫେଲ୍ୟୁୟର୍ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ CRRT ଡାଇଲିସିସ୍ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି MICU ଟିମ୍।
PM Kishan Installment: ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ପିଏମ-କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବ । ଏନେଇ କୃଷି ଓ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୧୯ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨୪ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ କିଷାନ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ।
Army Chief: ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ । 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ପୂରା ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି' । '୮୮ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର କେବଳ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଯଦି କେହି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ । ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, କିପରି ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ।
Nitish Kumar Resigned: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର । ଆସନ୍ତା ୧୯ରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା ନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା । କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିବ ଆଲୋଚନା।
Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର। ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲା ଆତଙ୍କୀ ଉମରର ସହଯୋଗୀ । ଉମରର ସହଯୋଗୀ ରସିଦ ଅଲ୍ଲୀକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା NIA । କାଶ୍ମୀରର ଅମିର ରସିଦ ଅଲ୍ଲୀକୁ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା NIA । ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା NIA । ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି କାର୍ କିଣି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୂରା ଯୋଜନା କରିଥିଲା ।
Saudi Arabia Accident: ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ସାଉଦି ଆରବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍। ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ୪୨ ଭାରତୀୟ। ବସ୍-ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭିତରେ ଧକ୍କାରୁ ୪୨ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଦିନା ନିକଟରେ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଏକ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।