Top 10 News: ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ NDA ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ICUରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି NDA । ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏନ୍ଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା । ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
Headlines 02- ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ରବିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। । ବର୍ଷା ଋତୁରେ SIR କାହିଁକି? ୨୨ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ହଠାତ୍ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ୧.୬ ଲକ୍ଷ BLO ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟପାଠ ମଗାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ନଚେତ୍ ଦେଶ ନିକଟରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଏପରି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। କମିଶନର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 45 ଦିନର ସମୟ ସୀମା ରହିଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। 45 ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ, ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ୍, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
Headlines 04- ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୧୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଭେଟିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ICUରେ ଅଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ବାଲିଗୁଡ଼ା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ । ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଆଦର୍ଶ ଗୁହାଳରୁ ୧୦ ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ନଗଦ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ । ଗିରଫ ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ଗଞ୍ଜାମର, ଜଣେ କଳାହାଣ୍ଡିର । ୧୫ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଲାଣ ବେଳେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍ ।
Headlines 07- ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ନୂଆଁଖାଇ ଲଗ୍ନ । ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ଦ୍ଵାରା ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ୨୭ ତାରିଖ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତିରେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ । ୨୮ ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୩ରୁ ୧୦ଟା ୩୭ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନବାନ୍ନ ଖାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 08- 'ଅପରେସନ ଗରୁଡ' ଅଧିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ୩୮୩ NBW କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୧ ଟି ବନ୍ଧୁକ, ୫୫ ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ କରିବା ସହ ୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେହିପରି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ୧୦ଟି ମାମଲା, ୩୧,୭୬୦ ଟଙ୍କା , ୩ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ୭ ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେହିପରି NDPS ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ୧୨ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦.୫୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ , ୦୫ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ୨୫୯୯ ବୋତଲ କଫ ସିରପ, ୧୩.୧ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନାଇଟ୍ରାଜେପାନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ୨୦ ପକେଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ୦୫ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Headlines 09- ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନର ରାହାମା, ବଡ଼ବନ୍ଧ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରି-ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ (ପ୍ରି-ଏନ୍ଆଇ) ଏବଂ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ (NI) କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବଡ଼ବନ୍ଧ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଲୁପ୍ ଲାଇନ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ରାହାମା-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ଅଟୋ-ସିଗ୍ନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ରହିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 68435/68436 କଟକ-ପାରାଦୀପ-କଟକ ମେମୁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ଏବଂ 58405/58405 କଟକ-ପାରାଦୀପ-କଟକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ଉଭୟ ପଟୁ ବାତିଲ ରହିବ।
Headlines 10- ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ୪ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୪ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନାଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି। ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୨୧ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ,ବଲାଙ୍ଗିର୍, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୁଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଓ କଳାହାଣ୍ଡି।