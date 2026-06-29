/Top 10 News: ଗଜାନନ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଗଜାନନ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳୀ ଲାଗିଛି । ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
Headlines 02- ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ । ୪ ତାରିଖ ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ବରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ।
Headlines 03- ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ୮ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଚାରିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୬ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 04- ସ୍କୁଲକୁ ମିଳିବ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ ମିଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ବରଂ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ। ବହି ତ୍ରୁଟି ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
Headlines 05- ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ରାକେଶ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଅମରେଶ ରାଉତକୁ ୫ ବର୍ଷ ସଜା ମିଳିଛି। କୋର୍ଟ ରାକେଶଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ରହେ ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
Headlines 06- ତତ୍କାଳୀନ ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦିଗ ବାହାରିବନି’ ତେଣୁ ‘ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ’ । ‘ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ କି ଯିଏ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ’ ।
Headlines 07- ଫାଇଲ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । କେଉଁ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ତାହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ‘ଯେଉଁ ବିଭାଗରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଛି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ’ । ‘ବିଜେଡି-ବିଜେପି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଫାଇଲ୍ ଚୋରି ଏହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ’ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଫର୍ଡ ଏଣ୍ଡେଓଭର ଗାଡ଼ି ରୁ ୧୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।
Headlines 09- ନିଶାମୁକ୍ତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ’ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୮ ଜୁନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
Headlines 10- ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଜୁଲାଇ ୫ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।