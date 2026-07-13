Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 13, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:42 AM IST
Top 10 News: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bangkok Fire: ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ
Odia News57 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Top 10 newsJul 12
5
Prabhat BiswalJul 12