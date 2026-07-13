/Top 10 News: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକର ଏକ ପବ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ୧୮ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୨୭ଜଣଙ୍କର ମୃତ ହୋଇଛି । ୬୦ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନୁଟିନ୍ ଚାର୍ଣ୍ଣଭୀରାକୁଲ୍ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Headlines 02- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ପୁଣି ବଢିଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର । ହଠାତ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୮ ଡଲାର୍ ଉପରେ ତୈଳ ଦର ।
Headlines 03- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।
Headlines 04- କାକଦ୍ବୀପ ନିକଟରୁ ୯ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଦୀଘା ଶଙ୍କରପୁର ଜେଟିରୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ୧୫ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ରକ୍ତେଶ୍ବରୀ ବାଲିଚଢ ନିକଟରେ ଟ୍ରଲର୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ୯ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ବି ୬ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଛତବାର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଡିଭାଇଡର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମେତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ୍କୁ ୩ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଜେଡିରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ରବିବାର ଦିନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପୋକା ବାଇଗଣ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭ ଦେବ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ।
Headlines 07- ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ CRPF ଯବାନ ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ । ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା । ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ୫ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ । ୭ ତାରିଖରେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ଯବାନ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 08- ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣ ମଞ୍ଚରୁ ବିଜେଡିକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ୬ ଦିନ ହେଲା ବିଜେଡି ନେତା କଟକରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । କେହି ଯେମିତି ନ ଯିବେ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ବି କାଠଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାଣି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଛି । ଲୋକେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚାଁହୁ ନାହାନ୍ତି ।
Headlines 09- କଟକ ସମ୍ରାଟ ହଲ୍ ନିକଟ ତାଳଦଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଖବର ମୁତାବକ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । କାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ବର୍ଷା ନେଇ ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।