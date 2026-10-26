Top 10 News: ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି 'ବାତ୍ୟା', କଂସ ଭୂମିକା ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଶିଲ୍‌ ମେହେର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଧିରେ ଧିରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବାତ୍ୟା । ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୦ରୁ ୮୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଟ୍କା ପବନର ବେଗ ୯୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ୨୮ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାପଟଲା-ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୟାନମ ଓ କାକିନାଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ବ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 02- ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ୮ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ୨ଟି ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍ ବଦଳିଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା-କିରଣ୍ଡୁଲ୍ NE ୨୯ରୁ ୪ ଯାଏଁ ଉଭୟ ପଟୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା-କୋରାପୁଟ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ-ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର ୨୮ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା-କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଟରସିଟି ୩୦,୩୧ ଯିବା ଆସିବା ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 03- ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକା ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଶିଲ୍ ମେହେର । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି । କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓହରି ଯାଉଥିବା ସୁଶିଲ ଚିଠିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- କୋଟିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନେଇ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ଜନିତ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୭୮ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ। ଏ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଭିଯୋଗ କରା ଯାଇଥିଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରା ଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଫେଡେରେସନ ।
Headlines 06- ଜଟଣୀରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (RBI) ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଦାନୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବା ଆଦାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 07- ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୨୭ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ କୋରାପୁଟରେ ଏବଂ ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ୍ ଛୁଟି ।
Headlines 08- ଓଲିଉଡର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା'ର ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଆଗାମୀ ସିନେମା 'ଦଶାହ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା'ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅବସରରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 'ଦଶାହ' କେବଳ ଏକ ସିନେମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପରମ୍ପରା, ଆବେଗ ଏବଂ ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ।
Headlines 09- କାର୍ତ୍ତିକ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ପାଇଁ ହରିବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଛି ହବିଶ୍ୟାଳୀ ଶିବିର ସମେତ ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଆଜିଠାରୁ ନିଶୁଳ୍କ ରହଣୀ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଧାରୀ । ଗତକାଲି ସଂଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସରେ ୧୦୪୪ ମୋଚି ସାହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ୪୫୦ ଓ ରେଲୱେ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ୫୧୮ ଜଣ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଜଣା ଯାଇଛି।
Headlines 10- ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୦ରୁ ୭୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଟ୍କା ପବନର ବେଗ ୮୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ୨୮ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାପଟଲା-ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିମି ରହିବ । ଝଟ୍କା ପବନର ବେଗ ୧୪୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । ୨୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ । ୨୮ ତାରିଖରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।