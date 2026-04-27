Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ରାୟ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାସଭବନ ଯାଇ ମୋକିମ୍ ଓ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ । ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଛନ୍ତି । ସୋଫିଆ ଓ ମୋକିମ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜିତିଲି । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ବାରାକପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଚକ୍ରର ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାଲି, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ
Headlines 03- ଟାଙ୍ଗୁରୁସାହି ନିକଟରେ ବସ୍-କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଟି ଯାଜପୁରର ହୋଇଥିବା ନମ୍ୱରରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଉଭୟ କାର୍ ଓ ବସ୍ ଜବତ କରିଛି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ୍ । ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା NH-୨୨୦ର ବାଉନଶାଳ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଇକ୍-ସ୍କର୍ପିଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି । ସ୍କର୍ପିଓରେ ଥିବା ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 04- ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଟକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବା ରିପୋର୍ଟର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର (RDC) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ରେକର୍ଡରେ ଅସଙ୍ଗତି ନେଇ ଉଠାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, RDC SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 05- ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭାକୁ ପୁଣି ମିଳିଛି ବୋମା ଧମକ । ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ଏହି ବୋମା ଧମକ । ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାନତଲାସୀ ଚାଲିଛି । ବିଧାନସଭା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୪ ତାରିଖରେ ସମାନ ଧମକ ଆସିଥିଲା ।
Headlines 06- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ମଲ୍ଲିପଶି ଠାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଭଉଣୀର ଶବ ଆଣି ଆସିଲା ଭାଇ । ୨ ମାସ ତଳର ପୋତା ଶବକୁ ଖୋଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲା । ଭଉଣୀ ମରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଶୁଣି ନ ଥିଲେ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।
Headlines 07- ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଗିରଫ ସହ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ୍ । ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ଲୁଟେରା ଓ ଜଣେ ବଣିଆ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା । ୧୮୮ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୨୭.୫ କିଗ୍ରା ରୁପା ଓ ନଗଦ ୪ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଆଜି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୭୫/୧୦ ହାସଲ କରିଛି । ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ୧୩/୬ ପରେ ୭୫ରେ ସୀମିତ ଦିଲ୍ଲୀ । ଜୋଶ ହେଜେଲଉଡଙ୍କୁ ୪ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାରଙ୍କୁ ୩ ୱିକେଟ ସଫଳତା । ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କ ୩୦ ରନ୍ । ୨ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିଲେନାହାନ୍ତି ୮ ବ୍ୟାଟର ।
Headlines 09- ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେବ୍ରୀଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଲବଣଟିକ୍ରା ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖଡ଼ିଆ (୪୦) ଓ ରଶ୍ମି ଖଡ଼ିଆ (୩୦)। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏହି ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ।
Headlines 10- ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା (FTA) ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବିନିଯୋଗରେ ୫୦୦୦ ଭିସା, ଡ୍ୟୁଟି-ଫ୍ରି ପ୍ରବେଶ ସହମତି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବ । ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବ ।