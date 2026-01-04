Top 10 News: ରାଜନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ iic ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 02- AQIକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି BMC । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଲଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଜୟଦେବ ବିହାର AG ଛକରେ ଲଗାଇବା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ଝାଡୁ ମରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 03- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ କାର୍ ଧକ୍କା କାରଣରୁ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ବାରୁଆ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜଣେ ମହିଳା ଓ ୨ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ୨ ଗୁରୁତର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ବରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟ୍ରକ୍ ପଛକୁ କାର୍ ପିଟିବା କାରଣରୁ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Headlines 04- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୬ତମ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ସ୍ମାରକୀ ଗାନ୍ଧୀ ବକୃତମାଳା ୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ । ଜୀବ ଦୟା ଓ ଅହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ ।
Headlines 05- କଟକର CRRI ଥାନାଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସି ଅନେକ ଥର ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟୀଜଣକ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।
Headlines 06- ଲଗାତାର ଏକାଧିକ ଥର 'ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଏବେ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ । ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ବସ୍ ଫିଟନେସ୍, ଚାଳକ ସ୍ଥିତି ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ।
Headlines 07- ଆମ ବସ୍’ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହୋଇଛି । ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଏଣିକି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ । ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଅନୁମତି ମିଳିବନି ।
Headlines 08- ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଓ ଚେତନା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀରେ ଚାଲୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ। ଉଦଯାପନୀ ଦିବସରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏହା କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଆମେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Headlines 09- ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ମହାରାଜ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସୁଶିଲ ମେହେର । ଆଜି ସକାଳୁ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ପଇତା ବିସର୍ଜନ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଜଗତ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ । ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।