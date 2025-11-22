Top 10 News: ମାଓବାଦୀ ମୂଳପୋଛ ନେଇ କହିଲେ ଡିଜିପି, ଫସିବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ନକ୍ସଲ ଗତିବିଧିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ । ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଏଡିଜି ଅପରେସନ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, DIG ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ମାଓବାଦୀ ମୂଳପୋଛ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ଦକ୍ଷିଣଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । ନଭେମ୍ୱର ୨୪ରେ ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମାଲାକ୍କା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ।
Headlines 03- ଭୁବନେଶ୍ବର ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାକେନା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି ହାତୀଟି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ୯ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମାକେନାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ । ହର୍ପିସ୍ ରୋଗରେ ମାକେନା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 04- ନିଆଳି ଦେବୀ ନଦୀ ପଠା ପାରିମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘଛୁଆର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । କଲରାପତରିଆ ବାଘ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏତ ବାଘ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
Headlines 05- ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛି ବୁଲଡୋଜର। ଅଧା ଭଙ୍ଗା ରହିଯାଇଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦେଇ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି।
Headlines 06- ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ସିବିଆଇ। ଏହି ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଗତ ରାତିରେ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇରେ ଆଉ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ହାଜର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
Headlines 07- ଆଜି ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଗାନ୍ଧି ସାଜିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ର ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଉ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ ।
Headlines 08- କଣ୍ଠଶିଲ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ମା’ ଶେଫାଳୀ ସୁନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପପୁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ବେମା ପପୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନେଉଥିଲା ‘ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଯାଉ ନଥିଲା’।‘ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୁକ୍ କରିବା ଓ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତ କାମ ପପୁ କରୁଥିଲା’।
Headlines 09- ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଫୋରମ । ହ୍ୟୁମାନ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋର ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଉରକେଲା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଆଗକୁ ଅଧିକ କୁହୁଡି ହେବା ସହ ଶୀତ ବଢିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।