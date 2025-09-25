Advertisement
Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Sep 25, 2025

Top 10 News: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୁଟି ବାତିଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି । ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ଇଲେକ୍ସନ୍‌ ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଅଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ-ମେ’ ବେଳକୁ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ । 

Headlines 02- ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ମିଜାଇଲ୍‌ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍‌ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି DRDO । ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିଜାଇଲ୍ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍‌ର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି । ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ପରେ ଏବେ ଟ୍ରେନରୁ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନି ମିଶାଇଲ୍ । ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ ମିସାଇଲର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ କ୍ଷମତା ରହିଛି ୨ ହଜାର କିଲୋମିଟର ।

Headlines 03- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର TPCODL ସର୍କଲ୍‌-୧ର  କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ରାୟ । ୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ରେଡ୍‌ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 04-  ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଏମ୍‌ସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୮୦୦ ଟନ୍‌ ଅଳିଆ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ । ବାୟୋଗ୍ୟାସ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି । ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିକେଟ ବା ଚାରକୋଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଳାଶୁଣୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ।

Headlines 05- କେ.ବଲାଙ୍ଗ ଏନ୍ଏଚ୍‌ ୫୨୦ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଫଳରେ ୬ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ, ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଉରକେଲାରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍‌ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ବସ୍ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ମହିଳା ଏବଂ ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗୁରୁତର ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ଜାମ୍‌ କାରଣରୁ ବସ୍‌ଟି ରଙ୍ଗ୍ ରୁଟ୍‌ରେ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 06- ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୪ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ଫଳରେ ମୋଟ୍‌ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଡ୍ୟାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ପଳରେ ସମ୍ୱଲପୁରରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି । ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଫଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ପୂଜା ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ଚାଲିବ ହାଇକୋର୍ଟ । ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୯, ଅକ୍ଟୋବର ୧ ଓ ୬ରେ ଅବକାଶକାଳୀନ କୋର୍ଟ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 08- ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉନ୍ଦେର ନଦୀକୂଳରେ ୨ଟି କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସୁଗନାଭଟା ଓ ସିଲୁଆ ଗାଁ ମଝି ନିକଟ ନଦୀକୂଳରେ ୨ଟି କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପରେ ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

Headlines 09- ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଟିମ୍‌ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜାଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।  ଆହତଜନିତ କାରଣ ପାଇଁ ଋଷଭ ପନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି । ୱିକେଟ କିପର ତାଲିକାରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ସହ ଏନ୍‌ ଜଗଦିଶାନ ରହିଛନ୍ତି ।

Headlines 10- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା। ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮ ଯାଏଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।

