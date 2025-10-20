Top 10 News: ଦୀପାବଳିରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଦେଶ, ଅଭିନେତା ଅସରାନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- ଦୀପାବଳିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଲର୍ଟ ଥିବା କାରଣରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଶୋପିଆନ୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (ଆଇଇଡି) ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ ସତର୍କତାର ସହ IEDକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ବିମାନ ବାହକ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଆ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଯବାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ INS ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଆଇଏନଏସ ବିକ୍ରାନ୍ତର କେବଳ ନାମ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ "ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି" ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୭ ମେରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ।
Headlines 03- ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା (AQI) ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB)ର SAMEER ଆପ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାରାହାରି AQI 334 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା AQI 339 ଥିଲା। ରାଜଧାନୀର 38ଟି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ 31ଟିରେ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ' ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ତିନୋଟିରେ 'ଗମ୍ଭୀର' ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ (AQI 402), ଏହା ପଛକୁ ୱାଜିରପୁର (423) ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାର (414)ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର 'ଗମ୍ଭୀର' ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ।
Headlines 04- କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅପର୍ଣ୍ଣାନଗରରେ ବାଇକ୍ରେ ବାଣ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ SCB ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ସୋର ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପାବଳିର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେପକାଇ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବଡ଼ବଡୁଆ ଡାକିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ସେହିପରି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
Headlines 06- ଆଇନ୍ଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସଂପୃକ୍ତ ରାଜନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । କର୍ପୋରେଟର୍, ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତା ସମେତ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 07- ହଂକଂରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନବନ୍ଦର କାରରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିମାନରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହଂକଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ବିମାନଟି ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୫୦ମିନିଟରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା।
Headlines 08- ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ, ସହର ବଜାର ସବୁଠାରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏନେଇ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ମନାନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଇ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ମତାନୁଯାୟୀ, ଏହିଦିନ ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଉକ୍ତ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଧନ୍ବନ୍ତରୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା।
Headlines 09- ଦୀପାବଳିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଦୁଖଦ ଖବର ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅସରାନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ। ANI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅସରାନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅସରାନିଙ୍କୁ ୮୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଆସନ୍ତା ୨୪ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ।ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।