Top 10 News: ରାସେଶ୍ବରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରଲୋକ, ହାମ୍ପି ମାମଲାରେ ୩ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାସେଶ୍ବରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ରାତି ୮ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ରେ ରାସେଶ୍ବରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପରଲୋକ ନେଇ ପରିବାର ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 02- କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାମ୍ପି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୩ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେସନ୍ କୋର୍ଟ । ମାମଲାକୁ ବିରଳରୁ ବିରଳତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖି ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ ୩ ପିଶାଚ ଘଟାଇଥିଲେ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ । ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ମୋଟ୍ ୫ ଜଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ୨ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ସାଥୀରେ ୩ ଯୁବକଙ୍କୁ କେନାଲକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । କେନାଲରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 03- CBSE ଦଶମ ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି । କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ବିତୀୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ୩ଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ବୋର୍ଡ ଦେଇପାରିବେ । ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର ଭିତରୁ ୩ଟି ଦେଇପାରିବେ ।
Headlines 04- ପିପିଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ତେନ୍ତୁଳିଆ ଓ ବଗୁଲାପାରି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗାଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା କାରଣରୁ ୧୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 05- କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । କଟକ ସତୀଚଉରାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର ।
Headlines 06- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଣତି ମଣତିର SOP ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ୧୯୭୮ର ତାଲିକା ସହିତ ମେଳକ କରାଯିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରାଦିର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ ଡିଜିଟାଲ୍ କାଟାଲଗ୍ କରାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୋତିମାଣିକ୍ୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣତି-ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରୁ ଏହା ଜଣା ଯାଇଛି।
Headlines 07- 'ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ' ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇବର ଠକେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 'ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ' (Mule Accounts) ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୦୪ଟି ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ୧୭ଟି ନୂତନ ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୨୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Headlines 08- ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Headlines 09- ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶେଷରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଡି ଜମା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏହି ରାଶି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜମା କରାଯାଏ, ତେବେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।
Headlines 10- ପାଗ ପୁଣିଥରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇପାରେ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଉପର-ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହା ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଏକ ନିମ୍ନ-ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ପାଖାପାଖି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ।