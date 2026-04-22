Top 10 News: କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ECI ନୋଟିସ୍, ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ECI ନୋଟିସ୍, ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:57 PM IST

Headlines 01- କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ 'ଆତଙ୍କବାଦୀ' କହିବାକୁ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିବାକୁ ଖଡ୍‌ଗେଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Headlines 02- ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସମୟ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଜାରି ରହିବ। ତଥାପି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ କେବଳ ୩ ରୁ ୫ ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମୟରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Headlines 03- ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଖବର ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିପାରି ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ୩୦-ସେୟାର BSE ସେନସେକ୍ସ ୭୫୬.୮୪ ପଏଣ୍ଟ (ବା ୦.୯୫%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୮,୫୧୬.୪୯ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସମକାଳୀନ ଭାବରେ, NSE ନିଫ୍ଟି ୨୪,୩୭୮.୧୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହା ୧୯୮.୫୦ ପଏଣ୍ଟ (ଅଥବା ୦.୮୧%) ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନିଫ୍ଟି ୫୦ ୨୪,୪୦୦ ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି।

Headlines 04- ଗାଜିଆବାଦର ଚାରି ବର୍ଷର ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Headlines 05- ବୈତରଣୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅବୈଧ ବାଲି ଖନନ ରୋକିବାକୁ ଭଦ୍ରକରେ BNS ୧୬୩ ଲାଗୁ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । BNS ୧୬୩ ଲାଗୁ ସହି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ପରିବହନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଉଠାଣ ଓ ପରିବହନ ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଯାଇଛି ।

Headlines 06- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍। ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍ ଅନୀତ ଗୁରୁ। ଜିଏନଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,  ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଝାରସୁଗୁଡାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ (CDMO) ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ (PHO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ ଅନିତ୍ କୁମାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 07- ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛାତ୍ର, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜାରି ରଖି ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର (AWC), ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।

Headlines 08- ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପବିତ୍ର ଭୂମି ପୁଣିଥରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ମହାନ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀର ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବୁଧବାର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହଣି ହେଉଛି ବଦ୍ରିନାଥ, ଯାହା ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଚାରୋଟି ତୀର୍ଥ ଖୋଲିବା ସହିତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ୫୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।

Headlines 09- ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ । ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସଓପି ଜାରି କରି ଗୃହ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 10- ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ହିଟୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ "ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ" ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 

Soubhagya Ranjan Mishra

