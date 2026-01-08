Top 10 News: ED-ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଶୀତ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ରୁଷ ପତାକାଯୁକ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର 'ମାରିନାରା'କୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଜବତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜରେ ଥିବା ୨୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
Headlines 02- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ED-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । I-PAC ଅଫିସ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ରେଡ୍ ବେଳେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇଯାଇଥିବା ED ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମମତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇନଥିବା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ED ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ED ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ସେମାନେ ଆମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାଗଜପତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ CBI, ED କାହାକୁ ତ ଧରୁନି ବୋଲି ମମତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ED ରେଡ୍ ଜାଣି ନ ଥିଲି, କେହି ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇବାରୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବିଜେପିର ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର; ସେମାନେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
Headlines 04- ମଞ୍ଚ ନଚଢ଼ିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ । ନୋଟିସ୍ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକ ପୀୟୁଷଙ୍କ ନାମରେ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
Headlines 05- ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରେଡ୍ ରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧.୪୪ କୋଟିର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । NDPS ଆଇନ୍ରେ ୧୦ ମାମଲା ସହ ମୋଟ୍ ୨୭୯ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ୧୭୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୯ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ।
Headlines 06- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପକଣ୍ଠ ଟୁସର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ । ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ RI ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
Headlines 07- ଜଣେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଧରା ପଡିଛି ଲୁଟେରା । ତା ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୀରା, ସୁନା ଓ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତା ଜଣକ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରି କଟକ ସିଡିଏକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । କିଛି୍ ଦୂର ଯିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଗାଡିରେ ସିଏନ୍ଜି ପକାଇବାକୁ କହି କ୍ୟାବ୍ରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚାଳକ ।
Headlines 08- ମେଲ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଓ ଦେଓଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ମିଳିଥିବା ଜାଣି ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ବିଚାରପତି, ଓକିଲ, ମକଦ୍ଦମାକାରୀ, କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିଥିବା ଧମକର ତ୍ୱରିତ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
Headlines 09- ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ରାତି ୩ଟା ସମୟରେ କାହ୍ନୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ନନ୍ଦିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରେଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କାହ୍ନୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅତିଆର କରିଛନ୍ତି । ହୃଦଘାତରେ କାହ୍ନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସହ କଳାକାରମାନେ ।
Headlines 10- ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତଲହରୀ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୯.୪ ଡିଗ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରିଲା ରାଜଧାନୀ । ୨୪ସହରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରି ତଳେ ତାପାମତ୍ରା । ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।