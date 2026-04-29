Top 10 News: EXIT POLLରେ ବିଜେପିକୁ ବହୁମତ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆଜି ସରିଛି । ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୨୯୪ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୨ ଆସନରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି। ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିଏମସି ବନାମ ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
Headlines 02- ଆସାମରେ ସବୁ EXIT POLLରେ ବିଜେପିକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି । ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ମିଳୁଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ପୁଣି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଲଗାତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା । ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ଆଗରେ ରହିଛି । ପୁଡୁଚେରୀରେ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଜେପି ଆଗରେ ରହିଛି।
Headlines 03- ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ । ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି JMFC ରୁରାଲ କୋର୍ଟ । ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ୪ଟା ଯାଏଁ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ରହିଛି । ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଆରୀ ନିବେଦିତା ଓ ପୁତୁରା ତୁଷାର । କାଳୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୋଲିସ । କାଲି ଅନ୍ୟ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 04- ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନହାନି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ୨୮ ଏପ୍ରିଲରେ କୋର୍ଟ ଆଦେଶରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାକୁ ଅହଂକାରର ଲଢ଼େଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମାମଲାକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନହାନି ମାମଲାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
Headlines 05- ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ୩ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୪୦ରେ ଝଟ୍କା ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭୁକମ୍ପ ସମୟରେ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
Headlines 06- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ଏକାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ବିକାଶ ସମାବେଶରେ ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ପ୍ରାୟ ୧,୩୩୦ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମୋଟ ୧୮୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ନୂତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Headlines 07- ପୁରୀରେ IPL ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ୪ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟି ସହ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଗିରଫ । ୨୫ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ସହ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 08- ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ହାଜତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ ଓ ୨ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି । SI ବିକ୍ରମ ସାହୁ, କନଷ୍ଟେବଳ କର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାରୀ ଓ ବୁଦୁରାମ ମାଝୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଶୋକ ନଗର ତାରା ରେସିଡେନ୍ସୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସରୋଜ ଭବସାଗରକୁ ଆଜୀବନ ସଜା ମିଳିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ୨୦ ସାକ୍ଷୀ ଓ ୧୯ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଆଧାରରେ ଦୋଷୀକୁ ସଜା ମିଳିଛି । ୨୦୧୬ରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଦୋଷୀ । ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସରୋଜ ।
Headlines 10- ଥମୁନି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ରାଉରକେଲା ୪୧, ସମ୍ବଲପୁର ୩୯.୨, ହୀରାକୁଦ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ୩୬.୪ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।