/Top 10 News: ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି, ସରିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାର ଅବଧି ୨ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୦୨୭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦୨୯ରେ ସରିବ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାର ଅବଧି । ଆଉ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୬୬୬ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଘର ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ସାରିଲେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ୫ ମାସରେ ଘର ଶେଷ କଲେ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ୭ ମାସରେ ଶେଷ କଲେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ । ଯେଉଁମାନେ PMAYରେ ଘର ପାଇ ନ ଥିବେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଘର ପାଇବେ ।
Headlines 02- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ୱଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ରୋକିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସମସ୍ତ କଲେଜର ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେଶନ୍ କରିଛନ୍ତି । କିଛିଟା କଲେଜକୁ ଛାଡିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କଲେଜ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।
Headlines 04- ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜି ମାରିଲା BCJD । ଛକାପଞ୍ଝା ଭିତରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀ । ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସୋନାଲି ବେହେରା । କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଜି ମାରିଛି BCJD । ସଭାପତି ପଦରେ ବାଜି ମାରିଲେ BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ବଜିତ ସାହୁ । ବିଜେବି କଲେଜରେ ABVPର ବିଜୟ ହୋଇଛି । ସଭାପତି ପଦ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟନ ମହାପାତ୍ର ।
Headlines 05- ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଘରକୁ ଘର’ ସର୍ଭେ କରି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ । ‘ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ ହେବ’ ।
Headlines 06- ନବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ଇଫକୋ କାରଖାନା ପରିସର ଉତ୍ସବମୁଖର । ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଗରବା ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୁଧବାର ଇଫକୋ ପାରାଦୀପର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିକ୍ରମ ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
Headlines 07- ପାଡୁଆ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା। ନିଶା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୨ ଲିଟର ହାସିସ୍ ତେଲ, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଓ ୩ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
Headlines 08- ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ରାଜନୈତିକ ଅପପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ଆଇନ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଶୁଣାଣି। ଏ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ମାହାଙ୍ଗା ବାସୀ, ବନ୍ଧୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ।
Headlines 09- କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମ୍ମାରୁ ବଜ୍ର କାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ତେବେ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଏହା ଆସିଲା କେମିତି? ଏହା ପଛରେ ରାକେଟ ରହିଛି କି? ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
Headlines 10- ଆଜି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଧୂଳିଝଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।