/Top 10 News: ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଜିତିଛି ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା । ମା'ଙ୍କ ବିଦାୟ ଉତ୍ସବ ସବୁଠି ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ନୃତ୍ୟଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତୀମାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 02- ଜବଲପୁରରେ ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତିନିଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
Headlines 03- ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅଧିକ ମହମ୍ମଦଜମାପୁର -ଡଅଁରକୂଳ ଘାଟ ଆଜି ସକାଳୁ ଡ଼ଙ୍ଗା ବୁଡି ଯିବା ଫଳରେ ୪ ଜଣ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ୨ ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ତନ୍ତୀଘାଇ ନଦୀରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦଜମାପୁରରୁ ଗତକାଲି ୩ ଜଣ ଲୋକ ଡ଼ଅଁରକୂଳକୁ ଦୁର୍ଗା ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ଡ଼ଅଁରକୂଳ ଫେରିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଭାମା ଦଳାଇ।
Headlines 04- ତିବ୍ଦତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତର ତିବ୍ଦତର ନାଗକୁ ସହରରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା । ତିବ୍ଦତ ରାଜଧାନୀ ଲାହସାରୁ ୪୦୦ କିମି ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 05- ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୧୯ତମ ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଓ ଏକ୍ସପୋ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ କନକ୍ଲେଭ୍। ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରୁ ୨୫ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ୩ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଦେଶବିଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପ୍ରଶାସକ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
Headlines 06- ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି । ପାଇଲଟ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛାରଙ୍କ ସହ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତନ୍ୟାହୁ । ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୋଦୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନେତନ୍ୟାହୁ । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ ।
Headlines 07- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା R&B ସବ୍-ଡିଭିଜନ AEE ତପନ ସେଠୀ। ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କର ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। କଟକ ସିଡିଏରେ ୩ ମହଲା କୋଠା, ପୁରୀରେ ୨ ମହଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ବର କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ୨ ମହଲା କୋଠା ଠାବ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Headlines 08- କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆନ୍ଧ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।
Headlines 09- ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା । ୪ ଶହ ମିଟର ଦୌଡ଼ T47 ବର୍ଗରେ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଜିତିଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ ପଦକ । ୧ ମିନିଟ୍ ୦.୬୫ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଅଞ୍ଜନାବେନ୍ ବୁମ୍ବାଦିୟା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଜିତିଛନ୍ତି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ।
Headlines 10- ରେକର୍ଡ ଚେଜ୍ ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଜିତିଛି ଭାରତ । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି୨୦ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରନ ଚେଜ୍ । ୨୨୫ ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨ ବଲ ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଛି ଭାରତ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୨୫/୪ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ୮୨ । ୧୯.୪ ଓଭରରେ ଭାରତ ୨୩୦/୬ ଏବଂ ନମନ ଧୀରଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୪୨ । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୬୭ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ୪୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୨ ଥର ୨୦୯ ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ୫ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜରେ ଭାରତ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।