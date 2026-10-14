Top 10 News Today
Headlines 01- ଫ୍ଲଏଦୁବାଇ ଘଟଣାରେ ମୁସଲିମ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢିଯାଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଲାଗୁ କରିଥିବା କଟକଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ । ମୁସଲିମ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବିମାନ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକାଶ ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ୩୧ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଜାରି କଟକଣା ମାନିଛି ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ । ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ସାଉଦି ଆରବ ପରି ଦେଶ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଦେଶ ସହ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକାଶ ମନା ହୋଇଛି ।
Headlines 02- ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ୟୁକେ ମହାବୀର କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଚାପରେ BCJD ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ନିସ୍ତୁତ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପରିବାରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୪ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି । ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରୁ ୨୯ ତାରିଖ ରାତି ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବୈଧିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି OUSSSC । ବୈଧିକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଜରୁରୀ ।
Headlines 04- ଯାଜପୁର ଏନ୍ସି କଲେଜର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୁଅକୁ ଅପହରଣ କରାଯିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ବାପା । ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି କହି କାଲି ଦିନ ୧୨ଟାରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ବିଚ୍ ଅଫ୍ । ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ତାର ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି ତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପା କହିଛନ୍ତି । ମୋ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚମାଖଣ୍ଡିରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ଏକ ଟ୍ରକ୍ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସ୍କୁଟି-ବାଇକ୍-କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍ । ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 06- ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣାରେ ଉନ୍ମତ୍ତ କାର ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭରତପୁର ପୋଲିସ । ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ।
Headlines 07- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ତରପଦା ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଜଳି ୫ ବଖରା ଚାଳ ଘର ଜଳିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 08- କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର । ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 09- ସମ୍ୱଲପୁର ଜମନକିରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଖଲିଆ ଗ୍ରାମର ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ବିସ୍ମୟ କିସାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିତା ସନ୍ତୋଷ କିସାନ। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମାମଲାକୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ସେ ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 10- ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଧିସ୍ୱୀକୃତି କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ପିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । PCI ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୯ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।