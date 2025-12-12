Advertisement
Top 10 News: ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି ମାମଲାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 12, 2025, 03:55 PM IST

Headlines 01- ଖାଇକୁ ବସ୍ ଖସିବା କାରଣରୁ ୯ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୩୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ  ଭଦ୍ରାଚଳମ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚିନ୍ତୁର-ମାରେଡୁମିଲ୍ଲି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ବସ୍ । ଆହତାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Headlines 02- ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିବାଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାଧାନ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ବିବାଦ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ । ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇ କିଭଳି ସଂଗଠିତ ହୋଇ କାମ କରାଯିବ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ  କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 03-  ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ବାର୍‌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାସେ ତଳେ ବାର୍‌ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇ ନଥିଲୁ । ମଦ ବେପାର ନ କରିବାକୁ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍‌ର ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ ହେବ । ହୁକା ତମ୍ବାଖୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ଅଧୀନରେ ଆସୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ।

Headlines 04- ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ୩ ମାସ ପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଆସାମ ପୋଲିସ STF । ଗୌହାଟୀ ସିଜେଏମ୍‌ କୋର୍ଟରେ STF ପକ୍ଷରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ୩୦୦ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ୩୫୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଜୁବିନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ।

Headlines 05- ଯାତ୍ରା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୃ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନୂଆମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।  ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ମଉସା । ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବପ୍ନ ମହଲ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

Headlines 06- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର କହି ଜଣେ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ୨ଜଣ । ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଗଣେଶ ନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍‌ର ଧମକ ଦେଇ ଉଭୟ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣେଶର ଫୋନ ନମ୍ୱର ଟ୍ରୁ-କଲର୍‌ ଆଇଡିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ସୋ କରୁଥିଲା ।

Headlines 07- କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍‌ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍‌ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପାଟଣା ବ୍ଲକ୍‌ ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୃଙ୍ଗରାଜପଶିରେ ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇଛି । ୨୯ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଛି ।

Headlines 08- ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାର ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବୈଠକ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

Headlines 09- ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

Headlines 10- ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । କନ୍ଧମାଳ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୧ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପଛକୁ କୋରାପୁଟ ସେମିଳିଗୁଡାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୭.୧, ରାଉରକେଲାରେ ୭.୨, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

